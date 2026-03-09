Puente: "Estar contra la guerra es compatible con enviar una fragata a un país de la UE que puede necesitar protección"

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez (i), y el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente (d), a su llegada a un Desayuno Informativo, a 9 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que estar en contra de la guerra es "perfectamente compatible" con enviar una fragata a un país de la Unión Europea que está en una zona en la que puede necesitar protección, al tiempo que ha cargado contra la "falta de criterio" del PP al ser "incapaz" de manejar conflictos complejos.

"Esto forma parte de nuestras obligaciones con nuestros socios europeos y de la OTAN, que es perfectamente compatible con no querer esta guerra y oponernos frontalmente al conflicto", ha defendido en declaraciones a los medios tras participar este lunes en un desayuno informativo en Soria, en el marco de la campaña electoral de los comicios del próximo domingo 15 de marzo en Castilla y León.

En este sentido, ha lamentado la "falta de criterio" que ha demostrado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ve "incapaz" de manejar conflictos complejos por "dos o tres conceptos a la vez".

Precisamente, el ministro ha advertido de que la situación internacional es "muy preocupante" y no ve cómo algún territorio podría sacar algún beneficio de este conflicto. A este respecto, se ha referido a cómo el barril de petróleo ha superado los 100 dólares y se han visto afectadas bolsas de marcados como el asiático.

"No tiene uno la sensación de que se sepa por dónde va a continuar esto o si va a parar en algún momento, pero si el conflicto sigue adelante las consecuencias para la economía podrían ser terribles", ha analizado el titular de Transportes.

En relación con esta cuestión, ha destacado que el papel que juega España en el marco internacional es "imprescindible" ya que el Ejecutivo ha alzado la voz contra la "sinrazón para intentar poner límites", algo que hasta ahora "nadie había hecho".

De hecho, ha censurado cómo Israel lleva "tres décadas intentando que suceda esto y hasta el momento ningún presidente de Estados Unidos había comprado su marco, pero ahora parece que Donald Trump ha comprado su marco y las consecuencias de ello serán nefastas".