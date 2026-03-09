Puente no ve a Sánchez adelantando elecciones y asegura que "este es un año clave para rematar la faena"

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que no ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantando la convocatoria de las elecciones generales porque, en su opinión, mantiene su intención de agotar la legislatura ya que hay que gestionar los fondos europeos y "este es un año clave para rematar la faena".

Lo ha hecho durante su intervención en un desayuno informativo celebrado este lunes en Soria, en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, donde ha estado acompañado por el secretario autonómico del partido y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Asimismo, ha asegurado que la convocatoria electoral es una potestad "personal e intransferible" del jefe del Ejecutivo, al tiempo que ha subrayado que Sánchez "invoca razones de país para prolongar la legislatura hasta el final del mandato".

"En fin, hay razones encima de la mesa para que, desde el punto de vista de la óptica del país, él concluya el mandato y creo que lo va a hacer", ha analizado el también secretario provincial del PSOE de Valladolid, para después resaltar que la convocatoria de elecciones generales "no se va a producir en función de la coyuntura de un determinado momento, sino por razones de Estado".

Por último, ha señalado que el presidente está en una situación, tras casi ocho años de gobierno, en la que lo que le preocupa es la gestión de su país y su idea es continuar y que las elecciones sean cuando inicialmente estaban previstas al concluir el mandato.