Puente "preocupado" porque el PP entre en el juego de "pseudo medios" que ponen a la gente en la picota

Traslada a Pedro Sánchez la necesidad de hacer algo, porque la cobertura judicial actual "no sirve" para atajar estas situaciones

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y secretario provincial del PSOE, Óscar Puente, ha manifestado la "preocupación" que le genera que el PP entre en el "juego" de lo que ha definido como "pseudo medios de comunicación" que se dedican a poner a la gente "en la picota" con cuestiones "que son inventadas o falsas" pero que afectan a sus familias.

"Me parece desde un punto de vista democrático, de una gravedad extrema" ha aseverado el alcalde en un encuentro informativo que ha mantenido con medios de comunicación en el Consistorio y en referencia a la conocida como trama 'mediador' o 'Tito Berni'.

Asimismo, Puente ha dejado claro que no tiene "ni idea de lo del Tito Berni", de quién está y quién no está, pero ha apuntado que "parece que algo del PP hay" porque el presidente de Canarias, del Partido Popular, también "ha debido cenar", a lo que ha apostillado que no cree que este caso "no parece que tenga la entidad como para el bombo que se le está dando".

Para Óscar Puente, en torno a este caso "hay un poquito de globo... un poquito de sobreactuación", además de que ha indicado que se ha llegado a un punto en España "en el que todo vale, algo que no había pasado en política" a causa de las informaciones que proceden de "pseudo medios, porque no son periodistas".

"De dónde proceden estas actitudes no tiene nada que ver con el periodismo. Yo estoy aquí sentado entre periodistas. Eso no son periodistas. Eso lo sé. Yo creo que es hasta una organización criminal", ha aseverado el alcalde de Valladolid, quien ha puesto como ejemplo de ello la rectificación de hasta cuatro noticias difundidas por un "pseudo medio" que señalaban al diputado por León y secretario provincial, Javier Cendón, como posible implicado en la trama 'Mediador'.

Ante estas situaciones, que también él ha sufrido en primera persona, el alcalde ha reconocido que lo que más le "duele de todo esto" es que el Partido Popular "entre ese juego" porque tal y como ha apuntado, "desde un punto de vista democrático, es de una gravedad extrema, poner a personas en la picota por sus aspectos de su vida personal, que encima son inventados, que son falsos, que son gravísimos, que afectan a

sus familias".

Por eso, esta preocupación se la ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que la actual cobertura legal y judicial "no sirve para atajar este tipo de situaciones" que se pueden dilatar en los juzgados hasta dos años, por lo que Puente considera que "hay que hacer algo".

Y es que, el propio alcalde ha relatado cómo ha sufrido estas situaciones ya que en mes y medio ha visto como se publicaba que poseía una cuenta bancaria en Andorra o que iba a ser padre, lo cual ha desmentido.