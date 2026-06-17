El puente que unía la carretera N-122 con Granja Florencia, en Zamora, cede y se construirá un nuevo

ZAMORA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El puente que une la N-122 con Granja Florencia en Zamora ha cedido esta madrugada, después de que el pilar central del viaducto, que tiene más de setenta años, se haya desplazado y provocar un hundimiento de la calzada de aproximadamente un metro.

Así lo ha detallado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, en rueda de prensa, donde ha asegurado que el puente no se va a reparar, sino que se demolerá para construir uno nuevo.

Para ello se ha iniciado un procedimiento de emergencia en el que están trabajando ya los técnicos provinciales con la idea de que los trabajos se inicien en las próximas semanas. En todo caso, en verano, ya que en invierno en el Duero la labor se complica mucho.

El puente actual es un viaducto antiguo y estrecho, pero en él se circulaba sin restricciones. Era bastante usado por camiones y por vehículos agrícolas que circulaban por la zona, vehículos que ahora tendrán que dar un importante rodeo.

Las alternativas son llegar hasta Zamora y coger la carretera a Granja Florencia desde Villaralbo o, por el otro extremo de la carretera, cambiar de carretera en Toro. No hay plazos para la puesta en servicio del nuevo puente, cuyo coste no está cifrado pero se estima en más de dos millones de euros.

El presidente de la Diputación de Zamora asegura que la situación se ha puesto ya en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero, que debe autorizar los trabajos. La presidenta de la CHD habría comunicado que no habrá problema en agilizar las obras.