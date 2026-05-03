Puerto del Pico (Ávila), entre las diez temperaturas mínimas de España con 3,2 grados

Lista de las diez temperaturas mínimas de España en la mañana de este domingo, 3 de mayo de 2026. - AEMET

ÁVILA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La estación de Puerto del Pico (Ávila) se encuentra entre las diez temperaturas mínimas registradas en España en la mañana de este domingo, 3 de mayo, al marcar 3,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Puerto del Pico ocupa la octava posición en la lista que lidera Cerler Cogulla (Huesca), con 0,3 grados; seguida de Port Ainé (Lleida), con 0,5; Astún-LaRaca, con 0,7, y Cap de Vaquèira (Lleida), con 1,1 grados.

En quinta posición, se encuentra Sierra Nevada Radiotelescopio (Granada), con 2 grados; seguida de Vega de Urriellu Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), con 2,2; Torla-Ordesa (Huesca), con 3,1; Puerto de Pico; Panticosa Petrosos, con 3,3, y Puerto de Leitariegos (Asturias), con 3,4.