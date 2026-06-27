Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja del país con 6,9°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ÁVILA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Puerto de Pico, en la provincia de Ávila, ha registrado la temperatura más baja de España en la mañana de este sábado, 27 de junio, con 6,9 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En segunda y tercera posición se encuentran las estaciones de Roque de los Muchachos y La Orotava, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que han registrado mínimas de hasta 7,6 y 8,6 grados, respectivamente.

En cuarto lugar se encuentran las estaciones de Beariz (Ourense) y Sanabria (Zamora), ambas con nueve grados; seguidas de la estación de Cuéllar (Segovia), donde la mínima ha sido de 9,3 grados.

Completan el ranking de las diez temperaturas más bajas de este sábado las estaciones de Navasfrías (Salamanca), con 9,8 grados; Lagunas de Somoza (León) e Izaña (Santa Cruz de Tenerife), ambas con diez grados, y Ucero (Soria), con 10,2 grados.