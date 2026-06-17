PUFA busca consolidarse en su III edición con 26 películas, 19 de ellas estrenos internacionales, y dos nuevos premios

Presentación de la III edición de PUFA. - PUFA

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, Pucela Fantástica (PUFA), busca consolidarse en su tercera edición, que se celebrará del 4 al 11 de julio con la proyección de 26 largometrajes, 20 de ellos en competición y 19 estrenos internacionales --incluidas dos premieres mundiales--, mientras incorpora dos nuevos premios.

Los directores del festival, David Pérez y Daniel Farriol, han presentado este miércoles, 17 de junio, la cita en un acto en Espacio Seminci de Valladolid en el que han estado acompañados por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez.

La tercera edición de PUFA se inaugurará con 'Insaciable', de Natalie Erika Kames (Estados Unidos y Australia, en estreno en España), que se incluye en la Sección Oficial de Largometrajes, que cuenta con un total diez títulos.

Entre ellos también se encuentran 'Buffet libre', de Zoe Berriatúa (España, en estreno en Castilla y León); 'Capture', de Bruce Wemple (Estados Unidos, en estreno en Europa); 'Cruel hands', de Al Kalyk (Australia, en estreno en Europa); 'IAI', de Zenzo Sakai, (Japón, en estreno en España), y 'Janur Ireng', de Kimo Stamboel (Indonesia, en estreno en Europa).

En el mismo apartado compiten 'Samakdo (Three evil islands)', de Ki-Jun Chae (Corea del Sur, en estreno en Europa); 'Went up the hill', de Samuel Van Grinsven (Nueva Zelanda y Australia, en estreno en España); 'Appofeniacs', de Chris Marrs Piliero (Estados Unidos), y 'Bad haircut', de Kyle Misak (Estados Unidos).

Pérez ha explicado que ha supuesto un trabajo "duro y costoso" conseguir los diez títulos que componen esta sección, la "más importante" del certamen que ya cuenta con el respaldo de productoras y distribuidos internacionales "para empezar a mover sus películas en España".

Por otra parte, en la Sección Oficial de Cortometrajes se incluye 27 títulos procedentes en su mayoría de España, pero también de países como Francia, Estados Unidos, Ecuador, Finlandia, Argentina y Australia. Este apartado, que contará también con un título vallisoletano, se podrá ver en los Cines Broadway.

AQUELARRES

Asimismo, PUFA repetirá con la Sección Aquelarres, enfocada en cine independiente y "más arriesgado", con una "mejoría" en la programación de esta sección cuyos títulos se podrán ver en el Auditorio Fundos Fórum en el marco de una acuerdo entre el certamen y la entidad, tal y como ha explicado Farriol, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Las películas 'Cuántica rave', de Paco L. Campano (España, en estreno en Castilla y León); 'El llanto del perro', de Jano Piccardo y Federico Venzi (Argentina, en estreno en Europa); 'El ritual de Lily', de Manu Herrera (España, en estreno en Castilla y León); 'Killing time', de Jang Jun-yeop (Corea del Sur, en estreno mundial); 'Lenore', de David Ward (Australia, en estreno en España); 'The waiting mand', de Carl Sundstrom (Suecia, en estreno mundial), 'Yesterday island', de Sam Voutas (Australia, en estreno en España), forman parte de Aquelarres.

En este apartado también figuran 'Gran ciel', de Akihiro Hata (Japón y Francia); 'The red mask', de Ritesh Gupta (Estados Unidos, y 'Babybacks', de Geno Marx (Estados Unidos).

PREMIOS DE HONOR

Asimismo, PUFA contará con Proyecciones Especiales, entre las que se incluyen el filme 'La abuela', de Paco Plaza, uno de los Premios de Honor de la edición, y '¿Quién puede matar a un niño?', de 'Chicho' Narciso Ibáñez Serrador, a quien el festival rendirá homenaje con la concesión de otro Premio de Honor, en este caso póstumo y que será recogido por su hijo, el también cineasta Alejandro Ibáñez.

En el marco de este homenaje, el universo de 'Chicho' inspira el cartel oficial de esta edición, diseñado por Miguel Martín, que incorpora un guiño visual a su imaginario con las siluetas de los niños protagonistas de la mencionada película tras el marco de una puerta, para evocar la atmósfera inquietante de 'Historias para no dormir'. Asimismo, la imagen establece un diálogo entre el género fantástico y la ciudad al integrarse con un espacio emblemático de Valladolid como el Pasaje Gutiérrez.

PUFA incluirá, además, dos proyecciones especiales fuera de concurso con 'Aquel último tiburón', documental dirigido por Víctor Matellano y Ángel Sala que recupera una de las historias más insólitas de la distribución cinematográfica en España a través del caso de la película italiana 'L'ultimo squalo' y su estreno en España como una falsa continuación de la saga 'Tiburón'.

También se proyectará 'Horror and Love', documental dirigido por Joaquín Oristrell que narra la singular historia de amor de Cristina y David, dos intérpretes de pasajes del terror que acabaron convirtiendo su pasión por el género en Horrorland, uno de los parques temáticos de terror más reconocidos de Europa.

Igualmente, se repetirá la tradicional Maratón Nocturna del festival, en esta edición el viernes 10 de julio con dos propuestas especialmente 'Frankie, Maniac Woman', de Pierre Tsigaridis, y 'Pinocchio Unstrung', dirigida por Rhys Frake-Waterfield.

NUEVOS PREMIOS

Un jurado formado por profesionales del cine, artes escénicas y la comunicación elegirá las obras ganadores, mientras el público asistente a las proyección también podrá escoger sus propuestas favoritas.

En concreto, el certamen entrega galardones al Mejor Largometraje de Sección Oficial, a Mejor Dirección en Largometraje de Sección Oficial, Premio del Público al Mejor Largometraje de Sección Oficial, Mejor Largometraje de Sección Aquelarres, Premio del Público al Mejor Largometraje y Mejor Cortometraje, este último el único premio que tiene dotación económica, de 1.000 euros. Asimismo, en esta edición se incorporan el Premio #ConunPack Distribución, con Panic House, y el Premio Talento Joven, en colaboración con Fundos.

En este sentido, los directores del festival, que cuenta con un presupuesto de 65.000 euros, han expresado su intención de poder dotar económicamente más premios de cara a futuras ediciones, con el apoyo de los patrocinadores.

Asimismo, han subrayado que ante esta tercera edición, buscan que el festival se "consolide", lo que se certificaría de duplicar el número de asistentes de la segunda edición, en la que ya tuvieron un crecimiento "exponencial" tras una primera edición en la que fuer "difícil" asentarse y "llamar la atención".

Para lograr todo ello, además de las proyecciones, PUFA contará con actividades complementarias como cinco mesas redondas que se llevarán a cabo en Espacio Seminci y cuyos protagonistas se darán a conocer próximamente, y con una exposición, 'Tesoros de Hollywood', en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, donde se mostarán entre el 4 y el 26 de julio medio centenar de piezas de películas.

Los abonos y las entradas para el certamen se pueden adquirir en la página web de PUFA.