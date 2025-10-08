El Punto de Atención al Camino de Santiago en Puente Castro (León) atiende a cerca de 10.000 peregrinos esta temporada

El alcalde de León, José Antonio Diez, visita el Punto de Atención del Camino de Santiago ubicado en Puente Castro. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 10.000 peregrinos han sido asistidos durante esta temporada en el Punto de Atención del Camino de Santiago ubicado en Puente Castro, gestionado por la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León, en un verano en el que el servicio se ha visto alterado por la multitud de fuegos que asolaron a la provincia y que movilizaron a los efectivos de Protección Civil.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha visitado este punto informativo y ha resaltado el trabajo altruista que realizan los voluntarios que prestan este servicio tan importante y demandado por los peregrinos que hacen el Camino de Santiago y recalan en la ciudad de León.

Diez ha estado acompañado por el concejal de Protección Civil, Álvaro Pola y ha explicado que entre los días 28 de abril y 30 de septiembre han sido atendidos en Puente Castro 9.841 personas de 59 nacionalidades diferentes, concretamente 7.963 extranjeros y 1.878 españoles.

Además, ha señalado que este año se han registrado aproximadamente 2.000 peregrinos menos porque durante una semana del pasado mes de agosto el punto de atención permaneció cerrado ya que los voluntarios de Protección Civil fueron destinados a colaborar en el despliegue del operativo en La Bañeza, atendiendo a los desplazados alojados en polideportivos por los incendios forestales.

En cuanto a los peregrinos que han pasado por el punto informativo, procedían de 59 países, siendo los más numerosos los de EEUU (1.128 peregrinos), Francia (1.042 peregrinos) e Italia (737 peregrinos). En el ámbito nacional, la mayoría de peregrinos provenía de Cataluña y País Vasco.

NOVENTA JORNADAS.

El punto informativo ha estado atendido por 25 voluntarios organizados en grupos dos o tres personas más otras dos los días en los que se realizan desplazamientos con moto o quad. En total se han realizado 90 jornadas con el horario habitual de 9.00 a 13.00 horas de las cuales 12 han sido completadas con motos o quads realizando desplazamientos a Sahagún, Mansilla de las Mulas y Reliegos.

La labor de los voluntarios es ofrecer información sobre la ciudad, albergues, monumentos, talleres de bicicletas o centros de salud a los peregrinos para hacer su estancia en la ciudad lo más agradable posible.