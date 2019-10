'Punto de Encuentro' pone el foco en cinematografías desconocidas y los dramas contemporáneos

Publicado 30/09/2019 13:13:13 CET

Se han seleccionado 13 largometrajes y 15 cortometrajes que abordan la infancia, la familia, la religión, la mujer y la enfermedad

Un total de 13 largometrajes y 15 cortometrajes participará esta edición de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en la sección 'Punto de Encuentro', muestra paralela de carácter competitivo que reúne primeros o segundos films de ficción, seleccionados por su valía temática o estilística.

Respecto a los largometrajes, que competirán por un primer premio dotado con 20.000 euros, predominan las coproducciones internacionales, de tal forma que en esta sección estarán representados veinte países distintos, entre ellos Argentina, Suiza, Afganistán, Turquía, Marruecos, Túnez, Azerbaiyán, Eslovaquia, Alemania y República Checa.

Los largometrajes seleccionados son Bik Eneich (Un hijo), de Mehdi Barsaoui (Túnez/Francia); Ende Der Saison (Final de Temporada), de Elmar Imanov (Alemania/Azerbaiyán/Georgia); O Fim Do Mundo (El fin del mundo), de Basil Da Cunha (Suiza); Küçük Seyler (La bella indiferencia), de Kivanç Sezer (Turquía); Le Miracle du saint inconnu (El milagro del santo desconocido), de Alaa Eddine Aijem (Marruecos/Francia/Catar); Moothon (El mayor), de Geethu Mohandas (India); Oray, de Mehmet Akif Büyükatalay (Alemania), y Tiché Doteky (Un cierto tipo de silencio), de Michal Hogenauer (República Checa/Países Bajos/Letonia).

Dos de los títulos que se programarán en esta sección son candidatos a los Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa: Hava, Maryam, Ayesha, de Sahraa Karimi por Afganistán y Nech Je Svetlo (Que haya luz), de Marko Skop, representando a Eslovaquia.

La cinematografía argentina tendrá dos títulos en competición: Fin de Siglo, de Lucio Castro, y Los miembros de la familia, de Mateo Bendesky. La participación española correrá a cargo del largometraje Un tiempo precioso, debut en la dirección del actor Miguel Molina.

Los títulos ofrecen una panorámica de cinematografías poco habituales en nuestras pantallas, la mayoría ambientados en el tiempo presente y con una variedad argumental que va desde la difícil situación de la infancia en algunos países, los diferentes modelos de familia y las complejas relaciones entre sus miembros, las consecuencias presentes de malas decisiones del pasado, la influencia de las religiones sobre la vida de las personas o las diferentes actitudes frente a la vejez o la enfermedad.

La sección 'Punto de Encuentro' ofrecerá esta 64 Seminci otros 15 cortometrajes, que optan a un premio de 3.000 euros: Anna, de Dekel Berenson (Reino Unido); Dossier Of The Dossier, de Sorayos Prapapan (Tailandia); Eyes On The Road (Los ojos en la carretera), de Stefanie Kolk (Países Bajos); Hãy tinh thurc và san sàng (Permaneced despiertos, estad preparados), de Pham Thien An (Vietnam/Corea del Sur/Estados Unidos); Invisível heroi (Heroe invisible), de Cristele Alves (Portugal/Francia); The Van (La camioneta), de Erenik Beqiri (Francia/Albania), y Ingen lyssnar (Nadie escucha), de Elin Övergaard (Suecia). La selección incluye dos títulos de animación: Acid Rain (Lluvia ácida), de Tomek Popakul (Polonia), e Inside Me (Dentro de mí), de Maria Trigo Teixeira (Alemania).

La selección de cortometrajes se completa con los seis títulos ya anunciados de otros tantos directores debutantes, que integrarán la sección 'La Noche del Corto Español', y que competirán por un premio de 3.000 euros: Beef, de Ingride Santos; La prueba, de Joaquín Villalonga; María, de Paco Ruiz; El método PIGS, de Boris Kozlov; Solsticio de verano, de Carlota González-Adrio, y Todo el mundo se parece de lejos, de Rafael de los Arcos.