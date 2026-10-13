El Punto de Información de Puente Castro (León) cierra la campaña con el paso de cerca de 10.400 peregrinos

El alcalde de León, José Antonio Diez (derecha), en su visita al Servicio de Atención al Peregrino de Puente Castro. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención al Peregrino de Puente Castro, que gestiona la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de León, ha cerrado la campaña --que se ha desarrollado del 13 de abril al 25 de septiembre-- con 10.396 personas atendidas procedentes de 67 países.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha visitado este martes este punto de atención del Camino de Santiago, donde ha agradecido el trabajo de los voluntarios de Protección Civil en apoyo a los peregrinos que llegan a la ciudad con una primera parada en Puente Castro.

Diez ha estado acompañado por el concejal del Servicio de Bomberos y Protección Civil, Álvaro Pola, y por el coordinador de Protección Civil, Omar Álvarez. El regidor ha explicado que de los cerca de 10.400 peregrinos un total de 8.501 son de procedencia extranjera y 1.895 españoles. Además, 4.583 son mujeres y 5.813 son hombres.

En cuanto a la procedencia de los extranjeros, destaca como punto de origen Estados Unidos, con 1.412, seguido por Francia, con 1.135, e Italia, con 808, mientras que la mayoría de los españoles proceden de Cataluña, Madrid y el País Vasco, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El número personas atendidas en esta campaña ha aumentado ligeramente en relación con 2025, cuando por este punto de Puente Castro pasaron 9.841 peregrinos. Además, se prevé que en 2027 el número de peregrinos se incremente porque 2027 será Año Santo Compostelano.