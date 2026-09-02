El Punto Violeta del Ayuntamiento de Ávila sensibilizará contra la violencia de género durante el Mercado Medieval. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Punto Violeta del Ayuntamiento de Ávila desarrollará durante las XXIX Jornadas Medievales - La Ciudad de las Tres Culturas cuatro campañas de sensibilización en igualdad y contra la violencia de género, dirigidas a un público adulto, joven y también infantil.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha presentado hoy las iniciativas que se desarrollarán desde el Punto Violeta durante el mercado medieval, del 3 al 6 de septiembre, jornadas en las que estará ubicado en la plaza del Mercado Grande.

El Punto Violeta abrirá sus puertas con el inicio del mercado medieval, este jueves a las 18.00 horas, y permanecerá abierto todos los días -jueves, de 18.00 a 22.00 horas; viernes y sábado, de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 00.30 horas; y domingo, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas-, atendido por dos técnicos de Igualdad.

Para el público adulto, se realizarán tres campañas, comenzando por una que, con el lema 'Disfruta. Decide', se centrará en prevenir y sensibilizar sobre la sumisión química. En ella, se proporcionará un folleto con información sobre qué es la sumisión química, los síntomas y qué se puede hacer para evitarla. Dirigida, sobre todo, a los jóvenes, la campaña se acompañará con el reparto de un glassip -vaso que se cierra de forma hermética- con diferentes mensajes; entre ellos, 'Mi noche, mis reglas', 'Libre, consciente y segura', 'Que nadie decida por ti' o 'Si no puedo decidir, es NO'.

En el Punto Violeta, además, se va a instalar el buzón 'Te escuchamos', para invitar a la ciudadanía a depositar sus propuestas relacionadas con igualdad, convivencia y prevención de violencias en general. Las personas que lo deseen podrán depositar sus iniciativas en una ficha que se les va a proporcionar. Y estas dos iniciativas se completarán con un photocall de sensibilización contra la violencia de género, que incluirá también diferentes mensajes orientados a visibilizar formas de violencia, y también fomentar relaciones basadas sobre el respeto y la igualdad.

Para los más pequeños, durante las Jornadas Medievales de Ávila, se realizarán dos actividades con el lema 'Guardianes y guardianas de la igualdad'. Con la primera de ellas, se pondrá a disposición de los participantes unos escudos con valores relacionados con la igualdad y la convivencia que podrán colorear y personalizar.

Asimismo, para grupos de dos o tres niños y niñas, se planteará el juego 'La búsqueda de la igualdad', invitando a los participantes a encontrar en diferentes espacios del Punto Violeta figuras relacionadas con el mundo medieval; cada una de ellas llevará una letra en la parte posterior y, en equipo, deberán encontrar todas las figuras para colocarlas en el orden correcto hasta formar la palabra 'Igualdad'. Una vez superado el reto, realizarán la Promesa del Guardián de la Igualdad, que reza: "Prometo respetar a todas las personas, ayudar y tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Prometo defender la igualdad, respetar las diferencias y no dejar a nadie de lado". Una vez realizada la promesa, se les impondrá una riñonera que lleva el mensaje 'Damas y caballeros, iguales y compañeros'.