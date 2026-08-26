Los puntos de lectura del Ayuntamiento de Burgos registran un total de 1.749 usuarios en La Isla y Capiscol

Manzanedo hojea una revista en el punto de lectura de la Isla. - EUROPA PRESS

BURGOS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Burgos, Ángel Manzanedo, ha hecho un balance provisional -con datos cerrados a fecha de 23 de agosto- de la campaña de los puntos de lectura estivales instalados en las piscinas de Capiscol y del Paseo de la Isla.

A falta de incorporar los registros de la última semana hasta el cierre definitivo el 31 de agosto, el servicio ha dejado ya cifras, con un total de 1.749 usuarios y 1.649 préstamos de material bibliotecario.

Durante la rueda de prensa ofrecida en este último enclave, Manzanedo ha valorado el doble atractivo de estos espacios municipales. Por un lado, fomentan el hábito lector y la convivencia social; por otro, actúan como eficaces refugios climáticos, ha resumido en declaraciones recogidas por Europa PRess.

Con altas temperaturas, el espacio del Paseo de la Isla supone un lugar donde acometer la lectura "de una forma libre y sosegada, disfrutando de un microclima" por el arbolado y los jardines "muy cuidados", ha señalado Manzanedo.

Del total de personas atendidas, 1.026 se han concentrado en el Paseo de la Isla, mientras que las instalaciones de Capiscol han sumado otros 723 usuarios. En lo que respecta a los hábitos de lectura, la prensa encabeza con claridad la demanda con 1.135 préstamos, seguida por las revistas, que han llegado a 426, y los libros.

Con estos datos, el Paseo de la Isla se confirma como el punto preferido para la lectura en sala, registrando 1.042 consultas frente a las 607 contabilizadas en Capiscol. Este espacio también destaca por ser el único que ofrece la modalidad de préstamo a domicilio, que ha alcanzado los 28 ejemplares.

Por franjas de edad, el público adulto acapara el 83,5 por ciento de la participación, dejando el 16,5 por ciento restante en manos de los lectores infantiles. Pese a esta brecha generacional, desde el Consistorio consideran los datos para seguir impulsando la iniciativa en próximas ediciones.

Manzanedo ha reconocido expresamente la labor de coordinación desarrollada por la Biblioteca Gonzalo de Berceo al frente tanto de Capiscol como del Paseo de la Isla. Asimismo, ha subrayado la colaboración de la empresa Arasti en la recogida y gestión de los datos estadísticos, evidenciando una fluida sintonía entre los servicios municipales y el operador externo.

Con los últimos compases de agosto por delante, el Ayuntamiento confía en redondear unas cifras que ya califican de "gran acierto", a la espera de ofrecer el balance definitivo una vez concluya oficialmente la temporada la próxima semana.