Queman el tobogán infantil de Benito Pérez Galdós en Burgos y causa daños de más de 12.000

Estado en el que se encuentra el tobogán del parque. - AYUNTAMIENTO

BURGOS, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha denunciado actos vandálicos en el parque infantil situado en la calle Benito Pérez Galdós, en el Barrio del Pilar de Burgos, con un tobogán calcinado y daños en esta zona de juegos valorados inicialmente en más de 12.000 euros.

La Policía Local ha iniciado las correspondientes investigaciones para tratar de identificar a los autores de los hechos, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Según han trasladado algunos vecinos, un grupo de jóvenes ha prendido fuego a la estructura de madera del tobogán, que ha quedado completamente calcinada, y ha abandonado el lugar corriendo instantes después de iniciarse el fuego. Las llamas han afectado también al pavimento de caucho del recinto.

La rápida intervención de los efectivos del Cuerpo de Bomberos ha permitido extinguir el incendio en poco tiempo y ha evitado que el fuego se propagara al resto de los elementos del parque. Tras el suceso, una patrulla de la Unidad de Protección Ciudadana se ha desplazado al lugar para recabar información.

Esta misma instalación ya fue objeto de otro incendio intencionado a finales de 2024 que afectó al suelo de caucho y cuya reparación supuso un coste cercano a los 18.000 euros para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Burgos ha condenado este nuevo episodio de vandalismo y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al civismo. Desde el Consistorio han recordado que cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos será de utilidad para la investigación abierta y han reiterado su compromiso de actuar con firmeza frente a este tipo de comportamientos.