Quince alumnos formados en restauración y bares en Salamanca inician el lunes sus practicas ptrofesionales

El alcalde visita el Centro de Formación y Orientación Laboral. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los quince alumnos participantes en la acción formativa 'Operaciones básicas de restaurante y bar' que han completado la fase teórica en el aula de hostelería que ha creado el Ayuntamiento de Salamanca, comenzarán el lunes un periodo de prácticas profesionales no laborales.

Esta acción pertenece al proyecto 'Laboris Helmántica', cofinanciado en un 60 por ciento por ayudas del Fondo Social Europeo Plus.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este viernes el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) de la capital salmantina, donde se ha impartido la formación "adaptada a las necesidades que el tejido empresarial de la ciudad detecta como necesarias en sus establecimientos", como ha reseñado el primer edil.

García Carbayo ha anunciado que esta formación laboral relacionada con el sector hostelero "tendrá continuidad con el Plan Formativo Municipal de 2026, que incluye siete acciones que se convocarán después del verano" y son barista, elaboración de aperitivos y tapas, sumiller, iniciación al vino y maridaje, coctelería, cortador de jamón y organización de eventos y banquetes.

El alcalde ha explicado que "no se trata de formar a las personas porque sí, no se trata de hacer cursos por cubrir un expediente", ya que todas estas iniciativas son fruto del contacto continuo que el Ayuntamiento mantiene con las empresas de la ciudad "para atender la cobertura específica de determinados perfiles de trabajo".

Asimismo, Carbayo ha recordado que "esta inversión social revierte en la producción de riqueza en la ciudad al repercutir no sólo en las personas directamente beneficiadas de la formación, sino también en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la ciudad".

El alcalde ha añadido que "contribuye a fijar población, ya que la formación facilita el incremento de las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y, por tanto, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca".

El año pasado, ha indicado el alcalde, se batió "el récord de formación" con cerca de 2.000 participantes en todas las acciones formativas gestionadas por el Ayuntamiento de Salamanca.