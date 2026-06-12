Quince conciertos para celebrar en Día Europeo de la Música en diferentes espacios patrimoniales de Ávila el 21 de junio

El concejal de Cultura y la presidenta de Juventudes Musicales. - AYTO DE ÁVILA

ÁVILA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital abulense celebrará el próximo 21 de junio el Día Europeo de la Música con hasta 15 conciertos de diferentes estilos en espacios patrimoniales de la ciudad.

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, y María José Paz Sanz, presidenta de Juventudes Musicales, entidad encargada de la organización de esta jornada, han presentado este viernes las diferentes actuaciones musicales a las que se va a poder asistir ese día en cerca de decena de espacios del casco histórico abulense.

La programación del Día Europeo de la Música refleja, en palabras de María José Paz Sanz, la "vitalidad" de la música y también de las agrupaciones musicales abulenses, un patrimonio con el que también cuenta la ciudad.

Bandas de música, folklore, recitales corales, conciertos de guitarra, rondalla, pasacalles, rock o jazz serán algunos de los estilos musicales que se van a poder escuchar.

Los conciertos comenzarán a las 11 horas en el Mercado Chico, con la Banda de Música 'Sebastián de Vivanco', de la Escuela Municipal de Música (EMMAV), que ofrecerá también, desde las 11.30 horas, un pasacalles entre el paseo del Rastro y el Mercado Grande.

La guitarra de G.G. Calabrés sonará en la plaza de Nalvillos a las 12 horas, misma hora a la que, en el paseo del Rastro, se podrá ver la actuación de la escuela infantil del grupo folklórico Urdimbre. Y a las 13 horas cerrará los conciertos matutinos la escuela de música Musicamos, en el paseo del Rastro.

Los recitales de por la tarde comenzarán a las 18 horas en el palacio de los Verdugo, con La voz de las emociones y la escolanía Amici Mei. Y, a esa misma hora, en el palacio de Superunda, se podrá asistir al concierto de música tradicional que ofrecerá el Grupo Cigarra.

A las 19 horas también habrá doble sesión musical: la rondalla Murallas de Ávila, en el Mercado Chico y Sociedad Estamental, en la plaza Nalvillos. Y, media hora más tarde, en el palacio de Los Velada, actuarán los alumnos de Repertorio Vocal de la EMMAV.

Tres actuaciones se realizarán de forma simultánea a las 20 horas: Riá Emma Lucena ofrecerá un pasacalles, mientras que en el paseo del Rastro actuará el joven guitarrista abulense El Rikkk y, en el Colegio de Arquitectos, se podrá escuchar a Adarve Quartet.

La programación de esta jornada se cerrará en la plaza de Nalvillos, a las 20.30 horas, con el concierto de The Road Quartet.

En esta jornada, de forma complementaria, además, se podrá asistir al concierto que ofrecerá el intérprete polaco Radoslaw Marcec, a las 20 horas, en la basílica de San Vicente, dentro del Ciclo de Conciertos de Órgano Ciudad de Ávila que organizan el Ayuntamiento de Ávila y Organaria.