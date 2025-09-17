Quince creadores internacionales de contenido visitan La Granja de San Ildefonso para conocer su patrimonio

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo de la Diputación de Segovia y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León han organizado un viaje a La Granja de San Ildefonso para mostrar su patrimonio a quince creadores de contenido reunidos en Valladolid con motivo de la II Gala VinoInfluencers World Awards.

El grupo ha estado formado por una quincena de creadores de contenido procedentes de India, Estados Unidos, Italia, México, Brasil, Polonia, Portugal e Irlanda, y la difusión en conjunto de todos suma millones de seguidores en redes sociales, "con gran poder de prescripción en mercados estratégicos".

Entre los participantes en la visita han estado la india y 'Master of Wine' Sonal C. Holland, con más de un millón de seguidores; la italiana Julyana Fiorin y la estadounidense Kelly Axelrad, "ambas con decenas de miles de seguidores en sus canales digitales", han destacado desde la Institución provincial.

La jornada se ha desarrollado en el Real Sitio de San Ildefonso, con un recorrido inicial por la Real Fábrica de Cristales donde han participado en una experiencia práctica de soplado de vidrio. A continuación se han trasladado al Palacio Real y a los jardines históricos para concluir con un almuerzo basado en la gastronomía segoviana.

La iniciativa está enmarcada en el Plan de Promoción Exterior 2025-2026, para reforzar la visibilidad internacional de Castilla y León a través de nuevas fórmulas de difusión. La Diputación ha explicado que los influencers participantes generan contenido orgánico, "entendido como publicaciones e historias compartidas en redes sociales, blogs o plataformas digitales de manera natural y no remunerada, que llegan a su audiencia sin inversión publicitaria directa y que, además, se multiplican gracias a la interacción de sus comunidades".

El objetivo de esta acción es posicionar la provincia en los principales mercados turísticos a través de agentes de alcance global y con proyección en distintos continentes.