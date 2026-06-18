Quince jóvenes con síndrome de Down completan su formación laboral en diversas empresas de Valladolid

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los quince jóvenes con síndrome de Down que han participado en los programas formativos "Asistente Auxiliar en Telemarketing, Community Manager y Redes Sociales" y "Auxiliar de Servicios en Recepción, Reposición y Restauración", impulsados por Down Valladolid, culminan este viernes 19 de junio esta etapa de formación e inclusión sociolaboral en diversas empresas de la provincia.

Ambos programas, que comenzaron el pasado 18 de mayo, han contado con una duración total de 360 horas y han finalizado con un periodo de prácticas formativas en diez entidades de distintos sectores, como Ikea, Leroy Merlin, Sprinter, Décimas, Álvaro Moreno, Olibher, Mercado del Trigo, Aspasia, Argi y Carrefour.

El objetivo de esta iniciativa ha sido favorecer la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual mediante la formación y capacitación orientadas al desempeño profesional, para promover "el desarrollo de habilidades laborales básicas y específicas, la autonomía personal, la responsabilidad y la adquisición de hábitos laborales positivos", según ha expresado Down Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el programa ha buscado mejorar "la autoestima y la inclusión social" de los participantes a través de experiencias reales de empleo, facilitar el conocimiento y acercamiento al entorno laboral y generar oportunidades que favorezcan su futuro acceso al mercado laboral ordinario en condiciones de igualdad.

Las dos operaciones formativas se engloban dentro de las Convocatorias de ayudas económicas de la Fundación ONCE para la selección de operaciones destinadas al refuerzo de la empleabilidad de personas con discapacidad 'Uno a Uno', un programa estatal del FSE+ de Empleo Juvenil 2025-2026 y de Inclusión Social 2025-2026.

La formación en puesto de trabajo ha permitido que los jóvenes conozcan de primera mano el funcionamiento diario de distintos entornos profesionales, y se hayan reforzado así competencias como "el trabajo en equipo, la atención al público, la organización de tareas y la adaptación a dinámicas laborales reales".

La asociación ha agradecido a todas las empresas colaboradoras que hayan abierto sus puertas para hacer posible esta experiencia formativa, y ha señalado que su participación ha sido "esencial" para acercar el empleo a las personas con discapacidad intelectual.