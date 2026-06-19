Una quincena de medios intenta sofocar un incendio en Secarejo (León)

Archivo - Imagen de archivo de un brigada forestal. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de medios trabaja a estas horas para sofocar un incendio que se ha declarado este mediodía en el municipio leonés de Secarejo, según informa Medio Ambiente.

En concreto, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 13.19 horas. Trabajan cinco celadores, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldózer y tres brigadas, además de dos medios aéreos entre otros.

El incendio se encuentra en Índice de Gravedad (IGR) 0.