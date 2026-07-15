Quiñones avanza la puesta en marcha del III Plan Director de Promoción Industrial y de la Estrategia del Hidrógeno Verde

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que en esta Legislatura pondrá en marcha el III Plan Director de Promoción Industrial y aprobará la Estrategia del Hidrógeno Verde de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Así lo ha manifestado en su comparecencia en las Cortes, donde ha incidido en que la política industrial será uno de los ejes de actuación de su área, un contexto en el que ha garantizado que promoverá el desarrollo de 2.600 hectáreas de nuevo suelo industrial, competitivo y "a bajo precio", un contexto en el que podrá atención "en la igualdad entre todos los territorios, potenciando nuevo suelo en municipios de 4.000 a 20.000 habitantes".

En cuanto a Programas Territoriales de Fomento, ha apuntado que actualmente en marcha en distintas zonas de la Comunidad e impulsará uno nuevo en la Sierra de la Demanda (Burgos), con el objetivo de favorecer la reindustrialización de territorios que han sufrido procesos de pérdida de actividad económica y empleo o carecen de un tejido industrial previo.

Asimismo, continuará utilizando la figura de los Proyectos Industriales Prioritarios (PIP) para agilizar la implantación y ampliación de grandes inversiones empresariales. Entre ellas figuran proyectos vinculados a Renault, Nissan, Iveco, Horse, Tvitec, Freigel Food Solutions, Indra o las nuevas iniciativas actualmente en tramitación promovidas por Galletas Gullón, Elyse Energy, Mars o Frías Nutrición.

Al mismo tiempo, ha aseverado que la modernización del tejido industrial se apoyará en programas de digitalización e innovación, para lo que el departamento dará continuidad a las ayudas de Industria 4.0, destinadas a impulsar la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, la visión artificial o los gemelos digitales, así como a las líneas de apoyo a la ciberseguridad industrial y a la adquisición de maquinaria para pequeñas y medianas empresas.

Además, en esta Legislatura se pondrá en marcha un nuevo Plan Director de Promoción Industrial 2026-2030, que establecerá la estrategia industrial de Castilla y León y orientará las actuaciones públicas destinadas a mejorar la competitividad del sector.

La Junta continuará, asimismo, con el impulso a sectores estratégicos como la automoción, la industria agroalimentaria, la industria de la defensa, la aeronáutica, los drones, la industria biofarmacéutica, los videojuegos y el hidrógeno renovable.

Al respecto, el consejero ha destacado que se aprobará la Estrategia del Hidrógeno de Castilla y León, destinada a aprovechar el "potencial", un contexto en el que también se trabajar en el proyecto europeo Hyperion, para implantar el hidrógeno renovable en las empresas de la Comunidad.

Por otro lado, Suárez-Quiñones ha reiterado la exigencia de que el Gobierno de España acelere de forma definitiva la planificación y ampliación de la red de transporte eléctrico, una infraestructura considerada "imprescindible" para desbloquear inversiones industriales que actualmente superan los 15.000 millones de euros en Castilla y León.

Igualmente, en materia de seguridad industrial, ha añadido que la Junta continuará desarrollando campañas de inspección y control sobre instalaciones industriales, ascensores, instalaciones eléctricas, gas, estaciones de servicio y otros ámbitos sometidos a reglamentación técnica, a la vez que reforzará la vigilancia sobre los productos industriales comercializados y avanzará en la simplificación administrativa mediante herramientas de tramitación electrónica.