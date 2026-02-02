Quiñones se cae de la lista del PP por León que da 'peso' a El Bierzo con la presencia de Neftalí Fernández

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su comparecencia en las Cortes - CORTES - Archivo

LEÓN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de León ha aprobado hoy la candidatura por la provincia a las Cortes de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 15 de marzo y en la que destaca la ausencia del actual consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y presidente de la gestora del partido provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La lista estará encabezada por María José Álvarez, a propuesta del presidente autonómico del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y como número dos se sitúa el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, en dos ocasiones, Neftalí Fernández.

El PP consiguió cuatro procuradores en últimos comicios. Suárez-Quiñones encabezó, por entonces, la lista del PP en León de la que hoy no forma parte.

La lista la completan Elena Bollo de Miguel, licenciada en Medicina por la USAL y con experiencia profesional en hospitales como el Severo Ochoa de Leganés o el Hospital del Bierzo y el Complejo Asistencial de León. Como número cuatro el PP lleva en listas a Antonio Jaime Mendoza, peo especialista de Medio Ambiente y alcalde de Oseja de Sajambre desde 2023. Le sigue Olga Natalia Pérez, profesora de música en el Instituto de Fabero y presidenta de Nuevas Generaciones en Ponferrada, lo que demuestra el peso de esta comarca en la lista de los 'populares' leoneses.

Completan la lista Roberto González, Amparo García, Julio Arias, Laura Torralba, Esteban González, María Camino, Borja González y Tamara Castro. Como suplentes se encuentran Luis Alfonso Cordero, María Elena Bailez e Iván Caballero.