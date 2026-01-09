Quiñones, sobre su comparecencia por los incendios: "No creo que quede mucho por decir"

ZAMORA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este viernes, en relación a la comparecencia que protagonizará el próximo 14 de enero, en periodo extraordinario de sesiones para dar cuenta de la campaña de incendios del año 2025, que no cree que "quede mucho por decir".

Quiñones ha respondido así a preguntas de los medios, antes de subrayar su intención de "dar todas las explicaciones" más allá de que muchas de ellas ya las dio, según su propia versión, en las comparecencias previas y en otros ámbitos.

"Hablamos de más de cien iniciativas de cesión de información", ha subrayado Quiñones, que ha admitido que la campaña de incendios de 2025 fue "compleja y complicada" y que ha asumido que los partidos "reclamarán información" nuevamente este 14 de enero.

En ese sentido, Quiñones ha asegurado que el de la Junta es "un Gobierno absolutamente transparente", por lo que ha expresado su intención "de dar las explicaciones pertinentes".