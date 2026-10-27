Quiñones destaca "cifras históricas" que no se ven desde hace 20 años en la Comunidad

LEÓN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado de "positivos" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Castilla y León, entre los que ha destacado la bajada de la tasa de paro hasta el 7,75 por ciento, frente al 10,18 por ciento en España.

A esto ha añadido que el desempleo bajó en 7.200 personas respecto al mes anterior (-7,45 por ciento), hasta un total de parados de 89.500 personas, mientras que en España subió en 95.900 personas (+3,84 por ciento).

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio también ha destacado la "favorable" evolución de la población ocupada en Castilla y León, con 6.800 ocupados más que el trimestre anterior, un +0,65 por ciento, el doble que en España (0,32 por ciento), hasta los 1.065.500.

"Son cifras históricas que hace 20 años que no se ven y que supone un acicate para hacer las cosas", ha aseverado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación este martes en Ponferrada (León) donde participa precisamente en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento Bierzo 2026.