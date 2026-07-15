Quiñones impulsará los bonos comerciales y empezará a elaborar la V Estrategia de Comercio Minorista y Rural

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio apostará por el impulso de bonos comerciales para incentivar el sector y empezará en esta Legislatura a elaborar la V Estrategia de Comercio Minorista y Rural.

El consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado en su comparecencia en las Cortes que situará al comercio de proximidad entre las prioridades de la Legislatura al tratarse de un sector "esencial" para la actividad económica, la generación de empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de servicios en municipios y barrios de toda la Comunidad.

Castilla y León cuenta con más de 19.000 empresas minoristas, distribuidas en más de 25.000 establecimientos, que generan un volumen de negocio superior a los 14.400 millones de euros y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la actividad económica y social, especialmente en el medio rural, ha recordado.

Así, ha aseverado su respaldo a una política activa de apoyo al pequeño comercio para hacer frente a los retos derivados de la digitalización, el comercio electrónico, la concentración de la oferta y las dificultades para el relevo generacional.

Entre las principales actuaciones, ha apuntado al mantenimiento y refuerzo de las ayudas dirigidas a la modernización y digitalización de los establecimientos comerciales, destinadas a mejorar la gestión empresarial, incorporar nuevas tecnologías, ampliar los canales de venta, reforzar la presencia digital y mejorar la eficiencia energética de los negocios.

Tambié ha defendido, en este sentido, la puesta en marcha de campañas de dinamización comercial en colaboración con las asociaciones del sector, así como los bonos comerciales para incentivar el consumo en el comercio de proximidad, favorecer la actividad económica y aumentar las ventas de los establecimientos locales

Igualmente, ha abogado por impulsar actuaciones específicas para garantizar la viabilidad del comercio en el medio rural, al tener una "función como servicio esencial para la población "y como instrumento para fijar población y mantener la actividad económica en pequeños municipios con cheques permanencia, apertura, vehículo y diversificación de actividad.

La actual IV Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027, dotada con más de 122 millones de euros, será el principal instrumento de planificación de las políticas comerciales de la Comunidad, si bien, al mismo tiempo, se comenzarán los trabajos preparatorios de la futura V Estrategia de Comercio, que definirá las actuaciones para los próximos años en colaboración con el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, ha detallado Suárez-Quiñones.