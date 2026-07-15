Quiñones respalda el Diálogo Social como "herramienta esencial" y avanza que realizará un estudio de absentismo laboral

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que en el ámbito de relaciones laborales la Junta "seguirá impulsado el Diálogo Social" como "herramienta estratégica esencial del proceso económico y la cohesión social", y ha avanzado que su departamento realizará un estudio sobre absentismo laboral al tratarse de un "problema delicado".

Así lo ha expuesto en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León al abordar la estrategia que seguirá en el marco de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, un ámbito en el que se dará "continuidad" a los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social y se trabajará "con las organizaciones empresariales y sindicales para alcanzar nuevos consensos".

Suárez-Quiñones ha aseverado así que la Junta trabajará para impulsar medidas orientadas a la "protección de los trabajadores en situación de especial vulnerabilidad", lo que incluirá la convocatoria de subvenciones destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo.

Estas ayudas se dirigen a personas trabajadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos o de reducción de jornada motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como por situaciones de fuerza mayor temporal o por la aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, en centros de trabajo ubicados en Castilla y León

Por otro lado, el consejero se ha referido al absentismo laboral al tratarse de "una preocupación de la empresa en España y también en Europa" debido a que "afecta a la productividad y a la competitividad" y "origina gastos y sobrecarga en el mundo del trabajo". "Es un problema delicado en el país", ha señalado, para reclamar que se actúe en esta materia con "sensatez y sensibilidad" por parte del Gobierno de España.

Asimismo, ha avanzado que la Junta impulsará un estudio "exhaustivo" sobre la situación del absentismo en Castilla y León, un documento que, espera, "permita fundamentar adecuadamente las futuras medidas que puedan adoptarse conforme a la realidad y a las necesidades actuales".

Suárez-Quiñones también ha subrayado que su departamento seguirá apoyando a la Fundación de Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), con financiación para el desempeño de sus funciones en materia de conciliación, mediación y traje en el ámbito de los conflictos.

Asimismo, potenciará los servicios de mediación, arbitraje y conciliación de las Oficinas Territoriales de Trabajo, en cada provincia, digitalizando los servicios, llevando a la tramitación electrónica la gestión automatizada de expedientes con seguridad jurídica, con confidencialidad y con accesibilidad", ha detallado, para incidir en que en este ámbito se promoverá también "la simplificación de los procedimientos".

MODIFICACIÓN EN LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN RRLL

En materia de prevención de riesgos laborales, la Junta mantendrá las líneas de ayudas dirigidas a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, dotadas este año con 7,5 millones de euros, destinadas a financiar actuaciones como la renovación de equipos de trabajo, la retirada de cubiertas de amianto, la mejora de instalaciones o la implantación de medidas de bienestar laboral, ha detallado el consejero.

Asimismo, la Consejería modificará el sistema de concesión de estas ayudas para priorizar, mediante concurrencia competitiva, aquellos proyectos con mayor impacto preventivo y social, con lo que se busca una utilización "más eficiente" de los recursos públicos.

En el ámbito de prevención de riesgos laborales, Suárez-Quiñones ha garantizado que las actuaciones se extenderán también al medio rural mediante programas desarrollados junto con las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal de El Bierzo para reforzar la seguridad laboral en municipios de menor tamaño, mejorar la protección de los trabajadores de los sectores agrícola, ganadero y forestal, impulsar la elaboración de censos de amianto y favorecer la instalación de desfibriladores en pequeñas localidades.

Del mismo modo, continuará la colaboración con la Inspección de Trabajo, con las universidades y con otras consejerías para avanzar en la "cultura preventiva", con el refuerzo del papel del Centro Autonómico de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, ubicado en León, mediante acciones formativas, campañas de sensibilización, reconocimientos a las buenas prácticas empresariales y programas dirigidos a fomentar la prevención desde las etapas educativas.