Quiñones sitúa la conexión universidad-empresa como "punto clave y medular" de su estrategia para fidelizar talento

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes. - CORTES CYL

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha situado la conexión entre universidad y empresa como "punto clave y medular" de su estrategia en este ámbito, en la que priorizará "mantener, recuperar y atraer talento joven en la Comunidad".

En su comparecencia en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la XII Legislatura, Suárez-Quiñones ha defendido la incorporación de las Universidades e Investigación en esta Legislatura a la Consejería de Industria, Empleo y Comercio como "una decisión política de fondo" para mantener una "política universitaria estable y comprometida con el talento y el territorio".

En este sentido, ha destacado "el refuerzo de la conexión entre el conocimiento generado en las universidades y su aplicación en el entorno en que se insertan", un contexto en el que ha subrayado que al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, vigente en la actualidad, se sumará un nuevo instrumento en colaboración con las carteras de Economía, Hacienda y Educación.

Esta herramienta coordinará las políticas de formación universitaria, formación profesional, políticas activas de empleo y políticas en materia industrial y empresarial con la finalidad de "establecer una red de talento que permita incrementar la empleabilidad, la productividad, favorecer la innovación empresarial, atraer inversiones y fijar población".

Así, se ha comprometido a "promover un gran programa" con las principales empresas e industrias de Castilla y León, orientado a ofrecer planes de carrera activos para los jóvenes, un ámbito en el que se incentivará también la "escucha activa" de las necesidades industriales y empresariales de la Comunidad.

También en este contexto se impulsarán las microcredenciales universitarias, tal y como ha indicado, que se unirán a la promoción de nuevas titulaciones universitarias duales y de doctorados industriales, "de forma coordinada con los diagnósticos, herramientas y soluciones propuestas por el Servicio Público de Empleo (ECYL)".

Precisamente, en esta dinámica, el Programa de Talento Empleo Castilla y León (Talem) será un "eje de la conexión universidad-empresa" y se consolidará, con las Fundaciones de Universidades Públicas, dos programas bienales "que evolucionan desde el concepto tradicional de becas a un más ajustado 'Practicas No Laborales retribuidas'", de manera que "conecten el talento con la empresa de forma directa".

El programa de Incorporación, Consolidación y Fidelización del Talento Joven (INCOFI), que acompaña al joven en su estabilización empresarial, con formaciones en competencias básicas, prácticas no laborales y en su camino a la inserción laboral, y el programa Experience Plus, enfocado en acompañar itinerarios formativos de jóvenes egresados diseñados a medida de las empresas y que cuentan con un alto componente práctico y de especialización avanzada coordinado con la posibilidad de emitir micro-credenciales universitarias, forman parte de este objetivo.

Suárez-Quiñones también ha señalado que en el ámbito de la conexión universidad-empresa se pondrá a disposición de las micropymes de la Comunidad los departamentos de I+D+i de las universidades a través del potenciamiento del Portal de la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, junto con iniciativas como BUCLE, INFRARED u OpenSCAYLE.

DEFENDERÁ UNA PAU COMÚN

Por otro lado, en la estrategia de Universidad, la Consejería defenderá la "PAU común" como una forma "justa y equitativa" de acceso a esta formación académica, un contexto en el que también ha empezado a cumplir el compromiso de legislatura de gratuidad de la primera matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas de Castilla y León para los estudiantes empadronados en la Comunidad desde el curso 2026/2027, ha apuntado el consejero.

A ello se añade una política de becas "cada vez más amplia" y la adaptación de la oferta académica a las nuevas demandas del mercado laboral mediante la implantación de titulaciones vinculadas a ámbitos estratégicos como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la industria, la biotecnología, la energía, la digitalización o la salud.

En este aspecto, ha puesto en valor la puesta en marcha de los nuevos grados en Medicina de León y Burgos, Farmacia de Valladolid o Veterinaria de Salamanca, que comenzarán este curso 2026/2027.

La apuesta por la investigación de excelencia y por el desarrollo de carreras científicas se mantiene también la estrategia de esta Consejería, que entre otras novedades también mirará al medio rural con iniciativas como un programa de prácticas bajo el título 'Erasmus Rural', para "fortalecer el vínculo de los jóvenes con los municipios".

El departamento de Suárez-Quiñones avanzará también en la simplificación administrativa de los procedimientos universitarios, fomentará la colaboración institucional con las universidades y favorecerá la participación de estas en proyectos nacionales e internacionales de investigación e innovación.