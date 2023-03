La quinta edición de Secretos del Duero reúne a 500 participantes en Aldeadávila (Salamanca) durante el fin de semana

SALAMANCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Secretos del Duero ha reunido a 500 participantes a lo largo del fin de semana en la localidad salmantina de Aldeadávila de la Ribera con el fin de promover las grandes travesías de ultrafondo en alta montaña y los pueblos que las acogen y ha contado este año con el apoyo "especial" de Iberdrola.

Los rincones "más hermosos" sobre el Duero han vuelto a acoger a los enamorados de las carreras de montaña a través de cinco pruebas que han sido trazadas sobre las antiguas sendas que guiaban a pastores y leñadores por estos "espectaculares" roquedos que caen verticales de la meseta castellana al fondo del río, según ha detallado Iberdrola en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este evento deportivo, que tiene por finalidad tratar de descubrir todos los "secretos" que alberga este entorno rural, Iberdrola ha explicado que "se escenifica la apuesta por un turismo sostenible aprovechando los recursos naturales como atractivo turístico".

Esto debido a que la entidad "tiene claro" que el entorno rural es "fundamental" para la compañía, parte de una historia compartida y el "mejor aliado" para un mundo más verde, por ello sus inversiones para impulsar proyectos renovables "crean puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo de otras empresas y negocios de la zona, y alientan la repoblación".

Además, la compañía ha destacado que luchar contra la despoblación y sentar las bases para un futuro sostenible en el mundo rural "es posible".

En este sentido, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha señalado que los pueblos han encontrado en las renovables "una de las soluciones para impulsar el crecimiento y el empleo", al tiempo que ha subrayado que "cada vez más, hay que recurrir a fuentes energéticas sostenibles y ahí los pueblos son un aliado indispensable para recorrer el camino hacia un porvenir mejor".

Por su parte, el director técnico de Secretos del Duero, David Guarde, ha indicado que "en cada edición se trabaja para situar a Aldeadávila de la Ribera como un referente en carreras de montaña en toda España".

Para ello, los cerca de 150 voluntarios que forman parte de la gran familia de Secretos del Duero "ponen su esfuerzo y lo mejor de cada uno, para que el evento sea una experiencia única".

EL FUTURO DE LOS PUEBLOS

Iberdrola también ha recalcado que su "compromiso" con Salamanca se enmarca en la "profunda" vinculación de la compañía con esta tierra, en la que nació hace más de 115 años y desde la que ha impulsado la transición energética hacia energías renovables y competitivas "que promueven el desarrollo de una sociedad sostenible y responsable con el entorno medioambiental y socio económico".

De cara al futuro, Iberdrola va a realizar un "importante" esfuerzo inversor en la tierra para continuar ofreciendo, a sus casi 245.000 clientes salmantinos, "una calidad de servicio cada vez mejor".

Así, la empresa ha recordado que mantiene diez instalaciones en la provincia de Salamanca con una potencia instalada de 2.726 megavatios, una energía "limpia y flexible que crea empleo y apuesta por la formación de profesionales en un sector en auge que ofrece trabajo a los jóvenes".

ESCENARIO "DE CINE"

La instalación hidroeléctrica de Iberdrola, que ha sido testigo este fin de semana de estas pruebas de montaña, "sigue sorprendiendo por su grandeza" y por el lugar en el que fue construida, en una zona escarpada de rocas de granito que ya ha servido también de escenario principal en producciones cinematográficas tan reconocidas como la última saga de 'Terminator', 'Doctor Zhivago', ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española 'La Cabina', de Antonio Mercero.

En 2016, se convirtió en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema 'The world is your workplace'/'El mundo es tu oficina'.

También el año pasado la diseñadora salmantina Fely Campo llevó su moda de alta costura a este enclave, utilizando la presa como escenario para su puesta de largo en la Mercedes-Benz Fashion Week -MBFW.