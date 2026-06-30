Quintana desea a los partidos acierto en el ejercicio de sus responsabilidades en beneficio de los ciudadanos

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Común, Tomás Quintana, ha deseado a los partidos con representación parlamentaria en Castilla y León que acierten en el ejercicio de sus responsabilidades desde el convencimiento de que ese éxito redundará en beneficio de las personas de la Comunidad Autónoma.

Este es el primer mensaje que ha trasladado Tomás Quintana al inicio del pleno monográfico sobre el informe del Procurador del Común de 2025, el primero de la XII Legislatura que echó a andar el pasado 14 de abril con la constitución de las Cortes tras las elecciones del 15 de marzo.

Quintana ha dedicado sus primeras palabras a los partidos con representación en las Cortes --PP, PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila-- para transmitir ese deseo de acierto en el ejercicio de sus responsabilidades parlamentarias en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León.

Además, ha suscrito la declaración institucional de apoyo al pueblo venezolano tras los seísmos del pasado 24 de junio con la que ha comenzado el pleno monográfico. Tomás Quintana ha expresado su pesar por los acontecimientos sucedidos en un "pueblo hermano tan cercano" como Venezuela.