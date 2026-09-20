Quintana expondrá este lunes en las Cortes la memoria del Comisionado de Transparencia de 2025 con 1.432 reclamaciones

Tomás Quintana entrega en las Cortes la memoria del Comisionado de Transparencia de 2025 - COMISIONADO

VALLADOLID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León expondrá este lunes, 21 de septiembre, en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común la Memoria correspondiente al año 2025 cuando recibió 1.432 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información y dictó 497 resoluciones.

En concreto y según consta en la Memoria del Comisionado de la Transparencia registrada en las Cortes el pasado 30 de julio, el 81 por ciento de las reclamaciones fueron presentadas frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada por alguna persona, lo que supone que ocho de cada diez de las reclamaciones tuvieron su origen en el silencio de las administraciones correspondientes.

Además, el 88 por ciento de las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información --1.263 de las 1.432-- tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales y 1.196 se presentaron frente a ayuntamientos, 35 frente a entidades locales menores, 29 frente a diputaciones provinciales y tres frente a mancomunidades. Por su parte, el sector público de las entidades locales sumó dos.

Otras 130 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración de la Comunidad y 20 frente a entidades integrantes del sector público institucional autonómico. A estas se suman siete reclamaciones por la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad y tres en relación con Colegios Profesionales de Castilla y León.

En cuanto al número de resoluciones formuladas por la Comisión de Transparencia ascendieron a 497, dato similar al de 2024, y de ellas 216 fueron estimatorias, 189 tuvieron como contenido la declaración de desaparición del objeto de la reclamación al haber sido proporcionada la información solicitada, en la mayoría de los casos tras la petición de informe por parte de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, y en una resolución se declaró el desistimiento del reclamante.

El resto de resoluciones fueron de inadmisión, de archivo del expediente o desestimatorias, en total 91.

Tomás Quintana comparecerá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común convocada este lunes por la mañana con la elección del presidente de la misma como primer punto del orden del día.

El Comisionado de Transparencia actúa de oficio para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

También responde a las consultas que con carácter facultativo pudieran plantearle los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la información pública planteadas por ciudadanos. Además, colabora con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con otros órganos autonómicos de naturaleza análoga en las materias que le son propias.