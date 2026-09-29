Quintana pide a la Consejería de Educación un plan integral de confort térmico, tras la queja de STECyL-i

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de una estrategia integral de adaptación climática de los centros educativos públicos de la Comunidad, tras una queja planteada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL-i).

La resolución da la razón a la organización sindical, que ha denunciado las elevadas temperaturas sufridas por el alumnado, profesorado y personal no docente al final del curso y durante el inicio de septiembre. Según ha recordado STECyL-i, a través de un comunicado recogido por Europa Press, en muchas aulas se han superado ampliamente los 30ºC, por encima de los 27ºC que recomienda la normativa de salud laboral, provocando situaciones graves con desmayos y mareos entre los estudiantes.

El órgano autonómico ha instado a la Administración regional a acometer mejoras arquitectónicas, ambientales y organizativas en las instalaciones. Entre las medidas propuestas en el dictamen se incluye la instalación y uso de sistemas de climatización eficientes, la creación de patios frescos con sombra y la posibilidad de flexibilizar los horarios en días de calor extremo, todo ello enmarcándolo en una política de salud pública de protección a colectivos vulnerables.

Asimismo, desde la federación sindical se ha solicitado la elaboración de protocolos específicos, acordes a la normativa laboral, que determinen las actuaciones a realizar al sobrepasar los límites permitidos. Dichas pautas deberían autorizar la flexibilización de las jornadas e incluso el cierre de las dependencias escolares cuando las condiciones meteorológicas lo requieran para garantizar la prevención de riesgos.

Finalmente, STECyL-i ha criticado que las actuaciones anunciadas por la Consejería de Educación, como la climatización de las aulas de educación infantil en los centros públicos, no se están ejecutando con la diligencia precisa. Por ello, el colectivo ha urgido al departamento autonómico a convocar a los representantes del profesorado para detallar el plan previsto, sus plazos y las soluciones provisionales mientras se aplica.