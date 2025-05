'Kiss and Go' y 'Kiss and Ride', iniciativas para mejorar la seguridad vial en los colegios de Castilla y León

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha propuesto impulsar en los municipios de Castilla y León de más de 20.000 habitantes los modelos 'Kiss and Go' y 'Kiss and Ride' como medidas para mejorar la seguridad vial que se suelen producir a las puertas de los colegios en horario de entrada y de salida.

Así consta en una actuación de oficio llevada a cabo por la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León para mejorar la seguridad vial en los entornos escolares en los que ha pedido aplicar los modelos 'Kiss and Go' (beso y adiós) y 'Kiss and Ride' (besa y camina) que, según ha asegurado Quintana, ya se están aplicando en España y en diferentes países.

Según ha explicado Quintana, 'Kiss and Go' está diseñado especialmente para zonas con alto volumen de tráfico conforme al que los conductores pueden detenerse brevemente, sin apagar el motor ni salir del vehículo, en un lugar seguro y cercano a la entrada del colegio. El objetivo en este caso es permitir que el alumno pueda bajar y subir del automóvil de forma rápida.

Por su parte, el sistema 'Kiss and Ride' se basa en "una parada algo más dilatada" que permite que los conductores estacionen temporalmente y que los estudiantes "puedan bajar y subir del vehículo de manera más cómoda, aunque no en un espacio muy próximo al centro escolar". Quintana ha precisado que optar por este sistema exige que el desplazamiento hasta el centro se realice bajo la atención de otra persona, sea un tutor, un trabajador del centro o un agente de policía.

Tomás Quintana ha explicado que la institución realizó las indicaciones necesarias para que los órganos municipales puedan adoptar las medidas más adecuadas a la vista de las circunstancias concurrentes en cada uno y ha informado de que la mayor parte de los municipios han considerado positivas estas recomendaciones, a excepción de los ayuntamientos de Segovia y Soria que han considerado que dadas las particularidades de ambas ciudades estos modelos no resultan adecuados ni compatibles con sus características específicas.