Quintanilla de Onésimo (Valladolid) celebra este fin de semana su Mercado Medieval y la XXV Fiesta de la Vendimia

Un momento de la presentación de los actos en Quintanilla. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Quintanilla de Onésimo celebrará los días 10 y 11 de octubre una nueva edición de su tradicional Mercado Medieval en conjunto con la 25ª Fiesta de la Vendimia, evento que contempla más de 50 puestos de artesanía y gastronomía junto a una amplia programación de actividades culturales y de ocio, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Durante el fin de semana, el municipio acogerá talleres y demostraciones en directo de oficios tradicionales como cantería, alfarería, encaje de bolillos e hilado de lana, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, la programación incluirá exhibiciones de vuelo libre de aves rapaces dentro del espacio dedicado a la cetrería, así como ambientación de calle con zancudos, teatro itinerante, malabares y espectáculos de fuego.

La oferta cultural se completará con dos exposiciones temáticas: 'Bodegas de Quintanilla', enfocada en la tradición vitivinícola local, e 'Ingenios y secretos del Medievo', dedicada a mecanismos y curiosidades de la época.

Entre las actividades programadas destaca también la tradicional Cena Medieval organizada por el Consistorio, que prevé reunir a unos 170 participantes.

El acto central de la XXV Fiesta de la Vendimia consistirá en el pregón y la simbólica pisada de la uva, jornada que finalizará con el reparto entre los asistentes de mosto y pastas artesanas elaboradas en el municipio. La programación concluirá el domingo con la actuación musical del grupo Dos de Picas.