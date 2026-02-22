El Quinteto de cuerdas Filarmónica de Berlín ofrecerá un concierto este lunes en el Teatro Liceo de Salamanca

Imegen de Philharmonic String Quintet Berlin y Miguel Ángel Tamarit. - AYTO SALAMANCA

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este lunes, 23 de febrero, un concierto del Philharmonic String Quintet Berlin, acompañado por el clarinetista Miguel Ángel Tamarit, dentro del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas.

En la primera parte del concierto, la agrupación interpretará el 'Quinteto para clarinete en La mayor para corno di basseto' de Mozart, una obra de referencia en el repertorio del clarinete.

En la segunda parte sonará el 'Quinteto americano Op. 97' del checo Antonin Dvorak, escrito durante un verano que pasó en Spillville (Iowa), donde escuchó cantar a indios de distintas tribus, cuya sonoridad incorporó a las estructuras europeas, en un hermanamiento con aquel nuevo mundo que también inspiró su famosa sinfonía.

El Philharmonic String Quintet Berlin (PSB) es único en su instrumentación ya que, en vez de ampliar el cuarteto de cuerdas con una viola o violonchelo adicional, el conjunto se completa mediante la adición de un contrabajo, según ha destacado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta elección deliberada permite que el quinteto actúe como una orquesta de cuerdas, ya que las cinco secciones de cuerdas están representadas.

El Quinteto de cuerdas de la Filarmónica de Berlín lo forman Luiz Felipe Coelho y Roxana Wisniewska (violines), Wolfgang Talirz (viola), Dragos Balan Alexandru (violonchelo) y Gunars Upatnieks (contrabajo), quienes estarán acompañados en esta ocasión por Miguel Ángel Tamartir al clarinete.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en la web de www.ciudaddecultura.org