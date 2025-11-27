El Quinteto de Metales de la OSCyL actúa en Miranda do Douro (Portugal) con el concierto 'Cruzando La Raya'

El Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León actúa en la catedral de Miranda do Douro (Portugal) en , el concierto 'Cruzando La Raya. Música en la Frontera' - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedral de Miranda do Douro (Portugal) acogerá, este sábado 29 de noviembre a las 17.00 horas, el concierto 'Cruzando La Raya. Música en la Frontera', a cargo del Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, formado por los trompetistas Roberto Bodí y Víctor Teresa, el trompista Martín Naveira, el trombonista Robert Blossom y el tubista José Redondo.

El concierto, con entrada libre hasta completar el aforo, se enmarca en las II Jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', un evento cultural, gastronómico y turístico que se celebra durante todo el mes de noviembre y hasta el 8 de diciembre en diferentes municipios a ambos lados de La Raya, según ha informado la Administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

El evento se llevará a cabo en una primera parte donde interpretarán 'Marcha Triunfal', de Héctor Berlioz y G. Olson; 'Canciones', de Juan del Enzina, y 'Quinteto nº 1', de Víctor Ewald, mientras que en la segunda parte del concierto se desarrollará 'Un americano en París', de G. Gershwin y J. F. Taillard; 'Fiesta Gitana en el Sacromonte', de E. Cebrián y B. Xamena, y 'La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón y Libertango', de A. Piazzola y H. Zellner.

A su vez, dentro de las jornadas gastronómicas participan 36 restaurantes de los dos países, 22 españoles, de los cuales 16 son de Zamora y seis de Salamanca, y los 14 restantes pertenecen a diferentes localidades (conselhos y freguesias) de Portugal.

Además, hasta el 11 de enero de 2026 la ermita de San Sebastián, en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), acoge la exposición 'Cruzando la Raya. Etnografía de la Frontera', con piezas cedidas por la Colección particular Carmen Granado, Asociación Cultural el Pulijón, la Câmara Municipal de Miranda do Douro, la Associação Genuíno Cobertor de Papa, las Câmaras Municipais de Castro Daire, Fundão, Gouveia e Seia y la colección particular Daniel Cruz Sagredo, cedidas por el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera.

La muestra, que reúne objetos de la vida cotidiana y festiva tradicionales de La Raya, se puede visitar de miércoles a sábado, de 9.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas, y los domingos en sesión matinal. Permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero.