Un radar en Arteixo en la AG-55 es el que más multa de Galicia y está en el top 50 de España

Archivo - Un cartel que indica un radar de velocidad. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) colocados en carreteras que transitan por Castilla y León se encuentran entre los 50 que más multan en España, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) recogido por Europa Press.

En concreto, el que más sanciones impone en la Comunidad se encuentra en el kilómetro 99 de la autovía A-52, en la provincia de Zamora, que registró 30.301 denuncias en 2025 (10.319 el año anterior).

Por detrás se sitúa el ubicado en el punto kilométrico 170 de la N-601, en la provincia de Valladolid, con 28.076 denuncias (7.540 en 2024); el que se encuentra en el kilómetro 234 de la A-1, en Burgos, con 22.518 (26.617 el año anterior); otro localizado en la provincia de Segovia, en el kilómtro 125 de la A-1, con 14.329 denuncias (14.015 en 2024), y el localizado en el punto kilométrico 347 de la A-6, en la provincia de León (14.143 y 14.560, respectivamente).

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron "la cifra récord" de 246.802.934 euros el año pasado en toda España, lo que representa un incremento del 14% respecto al periodo anterior, según este informe.

Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma "muy desigual". Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones de euros), Madrid (17,9 millones de euros) y Cádiz (16,5 millones de euros).

Por el contrario, las zonas de "tregua" se localizan en Orense (1,3 millones de euros), Cáceres (1,6 millones de euros) y Salamanca (1,8 millones de euros).

DATOS DE ESPAÑA

El informe revela que el punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, es el más activo del país tras formular 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunidad Valenciana el dispositivo del kilómetro 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

Según AEA, el incremento en la recaudación de los radares españoles en 2025 "no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT".

La AEA destaca que la "gran sorpresa" del informe radica "en la extrema eficiencia" de un pequeño grupo de cinemómetros ya que, de los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.

A la vista del "importante" número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que "la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación".