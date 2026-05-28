La radio se convierte vínculo de unión entre 109 alumnos y 17 docentes de siete centros educativos sorianos

SORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La radio se ha convertido este jueves en el vínculo de unión entre los 109 alumnos y los 17 docentes de siete centros educativos sorianos, en el primer encuentro de radios escolares de la provincia bajo el lema 'Las ondas nos unen en Soria'.

El Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de Soria, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta, ha celebrado este jueves el I Encuentro de la Red de Radios Escolares de la provincia, una jornada que reúne a alumnado y profesorado en torno a la radio como herramienta educativa, creativa y de participación.

Participan un total de 109 alumnos (79 de Primaria, 15 de ESO Y 15 de Adultos) y 17 docentes. La red de radios está integrada por siete centros educativos de la provincia, que apuestan por la radio escolar como espacio de aprendizaje y comunicación.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, junto a la coordinadora del CFIE, Ana María Bartolomé, el diputado de Cultura, Enrique Rubio, el director provincial de Educación, Alfredo de Pablo y el coordinador de profesores, Javier González, junto al alumno del CEIP Virgen del Olmacedo, Lucas Miranda, han explicado esta jornada que se ha celebrado en las instalaciones del CFIE de Soria.

Lucas Miranda ha explicado que ocho alumnos de sexto y cinco de quinto de Primaria del CEIP Virgen de Olmacedo han acudido a la capital para este encuentro en el que "se desarrollarán una serie de talleres para mejorar la comunicación".

González, por su parte, ha señalado que se trata de "unir los colegios a través de la radio" donde "el potencial es inmenso, los niños son más creativos, inclusivos y participativos y cualquier actividad que se hace en clase tiene mucho más potencial en la radio ya que los alumnos siempre quieren participar".

Ana María Bartolomé ha agradecido la implicación de los profesores en este proyecto así como el apoyo institucional en lo que va a ser una "jornada especial con talleres dinámicos donde aprenderán técnicas radiofónicas" y que finalizará con una emisión en directo con el resultado del trabajo de toda la mañana.

El proyecto supone un hito en la consolidación de una red que comenzó a gestarse durante el pasado curso académico y que actualmente integra a siete centros educativos de la provincia.

Los centros que participan son el CEIP Diego Laínez (Almazán), el CEIP Virgen del Rivero (San Esteban de Gormaz), el CEPA Doña Jimena (San Esteban de Gormaz), el CEIP Virgen de Olmacedo (Ólvega), el CRA Tierras Altas (San Pedro Manrique), el CEIP Infantes de Lara (Soria) y el IES Politécnico (Soria).

En el acto de inauguración de la jornada, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha destacado "la importancia de la radio como un medio de comunicación cercano y fiable, que acerca la actualidad, la cultura, la economía, el deporte o el entretenimiento a cualquier lugar en el que te encuentres".

"Es como un amigo que te acompaña, estés en casa, caminando o conduciendo, trabajando o de descanso, es la voz que antes te cuenta lo que ocurre", ha manifestado.

Yolanda de Gregorio ha agradecido a las emisoras o cadenas de radio, "ya sean locales o de ámbito nacional, el trabajo que hacen cada día para tenernos informados, minuto a minuto", de lo que ocurre en la ciudad, en el país o en el mundo.

En su intervención, De Gregorio ha felicitado a los alumnos y docentes, así como al CFIE y a la Dirección Provincial de Educación, por la "labor que están desarrollando formando en comunicación, tecnología, compromiso con la verdad y con la sociedad, educando en trabajar en equipo, en participación y en convivencia".