La Radio de la ULE pone en marcha este lunes 'RULE JAM', un programa de improvisación musical

Imagen de recurso de una guitarra eléctrica descansa sobre una butaca roja junto a varios folletos informativos de la iniciativa 'RULE JAM' - ULE

LEÓN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Radio Universitaria de León pone en marcha este lunes, 13 de abril, 'RULE JAM', una jam session de improvisación musical semanal que tendrá lugar cada semana a partir de las 19.00 horas durante el curso académico.

Esta propuesta surge de un colectivo de personas vinculadas a la música en directo que comparten el propósito de "generar espacios reales donde tocar, escuchar y encontrarse", de modo que 'RULE JAM' busca convertirse en una "cita habitual" dentro del campus.

El formato se basa en una banda base que establece el "punto de partida", puesto que a partir de ese momento "cualquier músico puede sumarse a través de una lista abierta" que se organiza en el acto y que permite "la convivencia de perfiles diversos", desde estudiantes noveles hasta músicos con experiencia.

Más allá de la estructura técnica, el objetivo reside en el "refuerzo de la vida cultural universitaria" mediante la música en directo, la cual se entiende como un "espacio de aprendizaje compartido, respeto y experimentación", ya que 'RULE JAM' "no solo busca el sonido sino también la creación de comunidad".

La actividad es de acceso libre hasta completar el aforo y cuenta con la organización de la Radio Universitaria de León (Actividades Culturales), además del apoyo del Área de Estudiantes y de Mala Idea.