Rafael Nadal será el primer deportista 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca

El tenista español Rafael Nadal será investido el próximo viernes doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, y se convertirá de esta manera en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.

La propuesta institucional para la concesión del doctorado 'honoris causa' al deportista Rafael Nadal ha sido defendida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien ha definido al tenista balear como "uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".

Sus logros deportivos, unido a sus valores humanos como "la disciplina y el trabajo en equipo, la humildad y la sencillez, la perseverancia y el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia", le han valido el apoyo mayoritario del Consejo de Gobierno y del Claustro de Doctores. De esta forma, Nadal se ha unido a una larga y reconocida lista de profesores, científicos, académicos, premios Nobel, así como a personalidades del mundo de la cultura y la política.

Nadal suma 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis y varias temporadas como número uno del mundo. A esta incomparable trayectoria deportiva se suman reconocimientos de enorme prestigio como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, así como el Premio Nacional del Deporte en varias ocasiones.

UNA HISTORIA QUE COMIENZA EN 1922

El primer doctorado 'honoris causa' otorgado por la Universidad de Salamanca fue en el año 1922 y recayó a título póstumo en Teresa de Cepeda y Ahumada. A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI, más de 160 personas han recibido este premio académico.

Esta centuria ha sido especialmente prolija en la incorporación de nuevos doctores al Claustro del Estudio salmantino con cerca de 80 personalidades, tal y como ha señalado la USAL en un comunicado recogido por Europa Press.

El fisiólogo japonés Shinya Yamanaka, los escritores José Saramago y Mario Vargas Llosa; el presidente de Costa Rica y Premio de la Paz, Óscar Arias; el bioquímico Paul Maxime Nurse, a los que se sumará la genetista francesa Emmanuelle Charpentier a finales de este mes de octubre, son algunos de los Premios Nobel que se encuentran en esta lista.

En el ámbito de la política ha destacado la presencia en el Paraninfo de las Escuelas Mayores de los presidentes de Brasil, Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso; el presidente de Chile, Ricardo Lagos; el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas; Frans Timmermans, Jean Claude Juncker; Manuel Marín, el secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas y secretario general Iberoamericano, Enrique V. Iglesias.

Del mundo de la cultura figuran nombres como el músico brasileño Caetano Veloso, el poeta Antonio Colinas, el pintor Miquel Barceló, la poeta rumana y Premio Princesa de Asturias, Ana Blandiana, el escritor Miguel Delibes, el cineasta Basilio Martín Patino o el novelista mexicano Carlos Fuentes.

Referentes académicos a nivel mundial en sus respectivas disciplinas han sido David Konstan, Víctor García de la Concha, José Narro, Salvador Gutiérrez Ordóñez, Giovanni Puglisi, Robert Schalock y Humberto López Morales, entre otras eminencias.

Especialmente emotivo fue el 'honoris' a título póstumo al exrector Miguel de Unamuno celebrado el pasado año, un acto de "reparación" y de "desagravio", como defendieron sus nietos presentes en el Paraninfo, al cumplirse el centenario de su destierro a Fuerteventura decretado por Primo de Rivera.

La presencia de mujeres en este prestigioso listado de personalidades ha experimentado un importante impulso en los últimos años. A Santa Teresa de Jesús se le concedió el galardón en el tercer centenario de su canonización, en 1922, en un evento que trascendió lo académico, con la presencia los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Tendrían que pasar 74 años hasta que otra mujer, la neurobióloga noruega Kirsten Kjelsberg, recibiera el mismo reconocimiento en el Paraninfo. Tras otra década sin distinción a otra académica, la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad, en 2018, permite la incorporación al claustro de doctoras 'ad honorem' de las filósofas Adela Cortina y Victoria Camps.

A ellas les sucedió también en 2018 la economista Rebeca Grynspan, y, al año siguiente, la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros. La nómina de mujeres 'honoris causa' por la USAL la completan, de momento, Ana Blandiana, María Ángeles Duran, Rita Segato, Margaret Mary Murnane, Araceli Mangas Martín y Eulalia Pérez Sedeño.