Rajoy confía en que Mañueco siga siendo "referente de sensatez" y que PP y Vox cumplan los cuatro años de Gobierno

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiando en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, siga siendo "referente de sensatez" en la política y que el Gobierno de coalición PP-Vox cumpla los "cuatro años acordados".

Rajoy, que ha estado presente en la toma de posesión de Fernández Mañueco en Valladolid, ha deseado al nuevo jefe del Ejecutivo autonómico que las cosas le "vayan bien y repercutan en la vida de los castellanos y leoneses", para confiar en que siga siendo "referente de sensatez en la política" en un país donde, a su juicio, "no existe".

En cuanto al acuerdo de Gobierno, el expresidente del Gobierno ha aplaudido que el acuerdo sea "por cuatro años" y confía en que se "cumpla". "Creo que es lo mejor y creo que es lo que desea la mayoría de las personas de Castilla y León", ha finalizado.