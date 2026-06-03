El Rallye Reino de León vuelve a las calles de la capital leonesa los días 5 y 6 de junio y congregará a 40 equipos

Presentación del VI Ralley Reino de León en el Consistorio de San Marcelo, en la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rallye Reino de León regresará a las calles de la capital leonesa en dos etapas los días 5 y 6 de junio, una prueba de motor organizada por ATKM Motorsport que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de León y que congregará a 40 equipos y pilotos de más de siete nacionalidades.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este miércoles la sexta edición de este rallye que congregará a 40 equipos y pilotos de más de siete nacionalidades como España, Ecuador, Rusia, Andorra, Sudáfrica, Paraguay o Finlandia.

Además, es una carrera puntuable para el Campeonato de España de Rallyes Tierra-Rallycar y para la Copa Ayuntamientos-Casa del Pueblo de Sariegos.

En total, la prueba constará de más de 280 kilómetros de recorrido, de los que 108 serán de tramo cronometrado y discurrirán por varios municipios de la provincia leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El alcalde de León ha estado acompañado en la presentación del evento por el concejal de Deportes, Vicente Canuria; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente europeo de la Federación Internacional del Automóvil, Manuel Aviño Roger; la jefa de servicio de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Noelia Vallejo González; el vicepresidente primero de la Diputación de León y alcalde de Sariegos, Roberto Aller y el responsable de ATK Motorsport, Federico García.

UN "MAGNÍFICO ESPECTÁCULO"

El regidor ha resaltado el apoyo de Ayuntamiento de León a este rallye, una propuesta de la UPL que el Consistorio ha asumido. Así, pone la ciudad a disposición de los organizadores para conseguir que esta prueba permita a las leonesas y leoneses disfrutar de un "magnífico espectáculo" en el que la pericia de los conductores dejará imágenes "únicas".

El aparcamiento del Estadio Reino de León, el Palacio de Deportes y la plaza de San Marcos serán las ubicaciones principales de la carrera, que tendrá también una cronometrada por el tramo urbano de la zona de la Universidad de León (ULE). Esta saldrá de la calle El Encinar a las 21.30 horas del 5 de junio para recorrer la venida de la Universidad (con giro a la altura de Plácido Herrero de Prado), glorieta del Colegio de Enfermería, avenida del Príncipe de Asturias, calle González de Lama, Príncipe de Asturias, glorieta Colegio de Enfermería y avenida de la Universidad para finalizar en la calle El Encinar.

Este miércoles empiezan los test y durante las próximas jornadas se realizará la entrega de certificaciones y reconocimientos. El viernes 5 tendrá lugar la salida protocolaria y ceremonia oficial desde el pódium de la plaza de San Marcos a las 20.00 horas, tras el sorteo de pilotos, y la competición continuará durante toda la jornada del día 6.

RECLAMO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y SOCIAL

El Rallye Reino de León ya forma parte del calendario deportivo de la capital y se presenta, además, como reclamo económico, turístico y social para la ciudad que cada año acoge a miles de seguidores.

José Antonio Diez ha animado a los leoneses y leonesas disfrutar de todas las fases de esta prueba automovilística y ha agradecido la colaboración de las instituciones y de la Policía Local y Guardia Civil, que permiten el desarrollo del VI Rallye Reino de León.