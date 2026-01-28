Ratificada con el 88% de los votos la coalición de IU, Sumar y Verdes Equo para el 15M

Publicado: miércoles, 28 enero 2026 21:57
   VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La coordinadora de Izquierda Unida Castilla y León, máximo órgano entre asambleas, ha ratificado con un 88 por ciento de los votos la coalición que ya se venía trabajando con Sumar y Verdes Equo para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

   Así lo han trasladado fuentes de IU a Europa Press, que han detallado que se convocará para este viernes una rueda de prensa por la mañana, en el marco de la interparlamentaria de IU, en la que Juan Gascón responderá a las preguntas de los medios de comunicación.

