Reabierta al tráfico la vía de acceso a Peñalba de Santiago (León) en iguales condiciones que antes del desprendimiento

Imagen de la la LE-5238 en el acceso a la localidad de Peñalba de Santiago (León), vía que este viernes ha sido reabierta al tráfico tras el desprendimiento producido el pasado mes de noviembre. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha procedido este viernes a la reapertura al tráfico de la LE-5238 en el acceso a la localidad berciana de Peñalba de Santiago en las mismas condiciones que antes del desprendimiento, tras haber finalizado con éxito los trabajos de limpieza del vial.

Los técnicos del servicio de la Institución provincial han dado luz verde a su apertura con señalización que pide precaución en caso de lluvia. Los mismos técnicos se encuentran ahora a la espera para retomar las obras de emergencia que se estaban realizando en la zona antes de que la carretera quedara bloqueada.

Existe la posibilidad de que las lluvias puedan provocar nuevos deslizamientos, en cuyo caso se procederá nuevamente al cierre de la vía, poniendo siempre por delante la seguridad de las personas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

De esta forma, la reanudación de los trabajos de emergencia dependerá de la climatología y de los posibles deslizamientos que puedan ocurrir o no en las próximas semanas. Una vez la situación esté estabilizada se retomará la colocación de barreras y la renovación de asfalto y señalización.

El vicepresidente primero y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha felicitado al personal de la Diputación por su "incansable trabajo" en las últimas semanas para poder reabrir la carretera.

En la misma línea ha lamentado "los palos en las ruedas de aquellos que han buscado rédito político en una situación complicada" y ha defendido que "a pesar de ello, la Diputación ha respondido con diligencia y siempre con los leoneses como máxima prioridad".