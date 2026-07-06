Reabren las casetas de lectura de los parques de Segovia, con cerca de 4.000 libros en préstamo

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy(dcha), junto a un bibliotecario de una de las casetas. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los parques del Reloj (Nueva Segovia), los Jardinillos de San Roque (San Millán), la Dehesa (San José), las Delicias (San Lorenzo), la plaza de la Gimnástica Segoviana (La Albuera) y la piscina municipal al aire libre han reabierto desde el 1 de julio las casetas del servicio de Bibliotecas de Verano, las conocidas como 'Casetas de Lectura', que están dotadas de casi 4.000 libros en préstamo para los ciudadanos.

El programa facilita la lectura a la ciudadanía en un entorno natural y al aire libre, fomenta en los niños el hábito lector y ofrece una forma fresca y entretenida de disfrutar los servicios bibliotecarios durante los meses estivales, en los entornos naturales de la ciudad. Según ha recordado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, esta iniciativa "convierte los espacios verdes de distintos barrios de la ciudad en lugares de encuentro donde la lectura se integra como una alternativa de conocimiento, ocio y entretenimiento".

Cada una de las casetas dispone de un fondo bibliográfico de alrededor de 620 ejemplares, con literatura infantil y juvenil, narrativa para adultos, libros de conocimiento y temática segoviana, cómics y prensa local, para consulta en el propio parque. El servicio ofrece tanto préstamo para lectura en el mismo espacio como préstamo a domicilio.

Además, las casetas desarrollan diariamente actividades de animación a la lectura y juegos educativos dirigidos a niños de entre 3 y 12 años, con sesiones a las 12.00 y a las 19.00 horas. A ello se suma el Pasaporte Lector, una iniciativa que premia a los más pequeños que durante el verano lean un mínimo de diez libros.

Las Bibliotecas de Verano también sirven para dar a conocer los servicios que ofrece la Biblioteca Municipal de Segovia, así como las ventajas de formar parte de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, un sistema de cooperación que integra bibliotecas públicas, archivos y museos de la comunidad autónoma.

El servicio de las casetas de lectura permanecerá operativo hasta el próximo 31 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 11.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En los meses de julio y agosto de 2025, las Bibliotecas de Verano contabilizaron un total de 2.060 préstamos entre libros y periódicos. De ellos, 258 correspondieron a préstamos a domicilio, 673 fueron préstamos directos para lectura en los parques y 1.129 consistieron en préstamos de periódicos para su consulta en estos espacios.

A esta actividad se sumó una intensa programación infantil, con 365 sesiones de animación a la lectura y juegos educativos en las que participaron un total de 1.839 niños entre 3 y 12 años, consolidando las Casetas de Lectura como una propuesta cultural y de ocio familiar destacada en el verano de la ciudad.