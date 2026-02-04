Reabren al tráfico vías afectadas por la crecida del río Cea (León) excepto la LE-5705 a la altura Villaselán

Una de las carreteras de titularidad provincial en León afectadas por la crecida del río Cea.
Una de las carreteras de titularidad provincial en León afectadas por la crecida del río Cea.
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 15:37
LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de titularidad de la Diputación de León que fueron cortadas al tráfico durante la mañana de este miércoles ante la crecida del río Cea han sido reabiertas, a excepción de la LE-5705 a la altura Villaselán.

Las persistentes lluvias y el deshielo han puesto en alerta a la provincia de León y la crecida del río Cea provocó cortes en varias carreteras provinciales. En concreto, ya se ha restablecido el tráfico en la LE-5703 a la altura de Bustillo de Cea, entre los kilómetros 2 y 3 sentido Cea; la LE-6704 a la altura de Saelices del Río, entre los kilómetros 1 y 2 en ambos sentidos y la LE-6706, desde la LE-232 hasta Villamol, según fuentes de la Diputación Provincial.

Por el contrario, la LE-5705 a la altura de Villaselán sigue cortada al tráfico desde el kilómetro 1 hasta el 2 en ambos sentidos de circulación.

