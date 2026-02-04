Reabren al tráfico vías afectadas por la crecida del río Cea (León) excepto la LE-5705 a la altura Villaselán

Una de las carreteras de titularidad provincial en León afectadas por la crecida del río Cea. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de titularidad de la Diputación de León que fueron cortadas al tráfico durante la mañana de este miércoles ante la crecida del río Cea han sido reabiertas, a excepción de la LE-5705 a la altura Villaselán.

Las persistentes lluvias y el deshielo han puesto en alerta a la provincia de León y la crecida del río Cea provocó cortes en varias carreteras provinciales. En concreto, ya se ha restablecido el tráfico en la LE-5703 a la altura de Bustillo de Cea, entre los kilómetros 2 y 3 sentido Cea; la LE-6704 a la altura de Saelices del Río, entre los kilómetros 1 y 2 en ambos sentidos y la LE-6706, desde la LE-232 hasta Villamol, según fuentes de la Diputación Provincial.

Por el contrario, la LE-5705 a la altura de Villaselán sigue cortada al tráfico desde el kilómetro 1 hasta el 2 en ambos sentidos de circulación.