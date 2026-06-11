El Real Valladolid ejecutará una "ampliación de capital" de 15 millones de euros, "la mayor de su historia"

El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares. - REAL VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid inyectará 15 millones de euros en sus arcas, la mayor ampliación de capital de su historia, tal y como ha anunciado este jueves el presidente de la entidad, Gabriel Solares, en una rueda de prensa en la que también ha presentado el nuevo Consejo Consultivo, formado por personas con "éxito" en el mundo empresarial y el nuevo organigrama de la entidad, de la que pasará a ser la "única cabeza visible".

El presidente blanquivioleta también ha hecho balance de la pasada campaña, y repasó el presente y el futuro de la institución.

Solares ha anunciado la inyección económica que inicialmente se llevará a cabo mediante la fórmula de un préstamo participativo, con doce millones de euros en una primera aportación, y tres más variables "en función de venta de jugadores", para garantizar el futuro del club que trabaja para "construir bases sólidas y saneadas sobre las que asentar las próximas décadas".

Solares, a partir de ahora única y principal cabeza visible de la entidad blanquivioleta --la pasada temporada ha ejercido una copresidencia junto a su compatriota Enrique Uruñuela--, ha realizado una "fotografía dinámica del momento que atraviesa el Club con un objetivo muy claro: llegar a metas más altas a través de bases más sólidas".

Ha señalado que a la llegada de la nueva propiedad se encontraron con una deuda financiera neta de casi 35 millones de euros, la cual se ha reducido durante el último año a "poco más de 23 millones", al tiempo que se incrementaron los ingresos comerciales, con un monto total aproximado de 2,5 millones que, para la próxima temporada se pretende que esté "por encima de los cinco millones".

Además, añadió Solares, "los gastos operativos eran superiores a ocho millones, para la próxima temporada estamos proyectando menos de cinco; la nómina no deportiva era de ocho millones y el año que viene será menos de siete". Asimismo, ha detallado que cuando llegaron hace un año el equipo contaba con 22 fichas que sumaban 27 millones en el coste de plantilla, y se pretende pasar a una plantilla de 23 jugadores con un coste total de 13,5 millones, "un jugador más por la mitad de presupuesto".

"Sí, conocíamos la realidad del Real Valladolid, pero no conocíamos las causas. Hay que saber las fortalezas y las debilidades con las que vivimos, no hay institución perfecta. Después de un año sabemos la situación financiera y también las causas por las que se llegó a esa situación", ha reflexionado.

En este "proceso de reestructuración", y con la voluntad de conseguir "un proyecto que garantice la viabilidad para el Real Valladolid en el centenario, la década siguiente, y la siguiente", se da un "paso decisivo" de la propiedad para poner en marcha "la mayor ampliación de capital en los casi cien años del club blanquivioleta".

COBERTURA DE 10 MILLONES DE DEUDA.

"Se utilizará para una cobertura inmediata de la deuda, que disminuirá a poco más de 10 millones de euros, la situación será completamente distinta, es una deuda manejable en cualquier división y con esto puedo garantizar que mientras estemos nosotros el Real Valladolid no va a desaparecer", ha recalcado Solares, que ha indicado también que esa ampliación permitirá elevar el límite de coste de plantilla hasta cerca de 10 millones de euros, lo que supondrá, en una proyección aproximada, de acuerdo con los límites de la temporada recién finalizada, ser el décimotercer equipo en Segunda.

"UN NO UNÁNIME" A VENDER EL CLUB

Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre informaciones relativas a ofertas de compra del club blanquivioleta, Solares ha confirmado una llamada reciente de un empresario vallisoletano, Ignacio Crespo, que junto a un "socio americano", tenía un proyecto para el Real Valladolid.

Solares ha relatado que, en una conversación de unos 20 minutos, le dijo que no había interés por parte de su grupo empresarial y así lo reporto a los inversionistas de Ignite y a sus socios de Ben Oldman. La respuesta de ellos, ha aseverado, "fue un no unánime, no hay interés en vender".