El Real Valladolid tendrá un Consejo Consultivo con De Los Mozos, Enrique López y Sergio Rello y Javier Recio, de Inexo

El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, junto a los miembros del recién creado Consejo Consultivo. - REAL VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que Ignite Sports, uno de los grupos accionariales a los que representa, contará con un Consejo Consultivo, que le permitirá tener "más cercanía con la provincia".

Este comité, ha detallado, estará formado por "líderes empresariales" como el expresidente de Renault España y presidente de Ifema; el CEO del Grupo Amper, Enrique López; y los directivos de Inexo --empresa que ha recordado Solares que ha estado interesada en varias ocasiones en la compra del club--, Sergio Rello y Javier Recio.

Solares ha recalcado que los integrantes del Consejo "aportarán su visión, experiencia y perspectiva al desarrollo futuro del club".

El consejo consultivo nace "con el objetivo de fortalecer la relación entre el Real Valladolid, la ciudad y su tejido empresarial, consolidando un espacio de diálogo, visión y colaboración alrededor del futuro del Club".

"Llevo meses trabajando esta idea. Un grupo de personas exitoso, reconocido y que lleva a su tierra por bandera. Sería un gran error no aprovechar ese interés y dejar que se perdiera. Tengo que rodearme de ellos para poder capitalizar al máximo el interés que han mostrado para ayudar al Real Valladolid", ha detallado.

Este órgano se reunirá bimensualmente para "tomar las mejores decisiones para el Real Valladolid, muchas enfocadas a Valladolid, a su gente y a su tierra".