El realismo mágico cobra vida este domingo en el Auditorio Ciudad de León con 'tÁ'

Cartel del espectáculo 'tÁ', que se podnrá en escena este domingo en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sentimientos y las emociones se abrazan en 'tÁ', un espectáculo de danza y teatro dirigido al público infantil y familiar que subirá al escenario del Auditorio Ciudad de León este domingo a las 18.00 horas.

En la obra, de la compañía Escena Miriñaque, los gestos y las onomatopeyas cobran vida para implicar al público infantil y hacerle partícipe del espectáculo.

La dirección y la coreografía recaen en Lorena Fernández, mientras Pablo Venero y María Canel son los encargados de dar forma a la obra. La obra ha obtenido el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2024.

'tÁ' llega al Auditorio de León con tres funciones recomendadas para niños a partir de tres años. La primera será el 15 de noviembre a las 18.00 horas para público familiar y podrá volver a verse en dos pases el lunes día 16 en la programación específica para escolares.

El precio de las entradas para la función del 15 de noviembre es de seis euros, incluido en el abono familiar. Pueden adquirirse en la app, en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla dos horas antes del inicio de la función.