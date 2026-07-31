Realojadas 12 de las 14 localidades evacuadas por el incendio de Fermoselle y desconfinados dos municipios

Personas evacuadas durante un incendio forestal, a 30 de julio de 2026, en Bermillo de Sayago, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil Castilla y León ha informado este viernes de los realojos de los vecinos evacuados por el incendio de Fermoselle (Zamora) de las localidades de Pasariegos, Villar del Buey, Dehesa de Pedraza, Cibanal, Formariz, Muga de Sayago, Tudera, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Zafara, Palazuelo de Sayago y Fornillos de Fermoselle, mientras que se han levantado las medidas de confinamiento de los municipios de Fermoselle y Fariza y siguen desalojadas las localidades de Mámoles y Pinilla de Fermoselle.

Se trata de datos de las 8.30 horas difundidos este viernes por el Servicio 112 Castilla y León a través de la red social 'X', que implican que pueden volver a sus casa la mayor parte de las más de 800 personas que habían sido desalojadas de 14 localidades ante el avance del incendio, que se declaró el pasado miércoles y que se mantiene en índice de gravedad potencial 2 (IGR 2).

De esta manera, ya sólo están evacuadas las localidades de Mámoles y Pinilla de Fermoselle.

En cuanto a las carreteras, se ha informado a las 10.00 horas de este viernes de la reapertura al tráfico de los tramos que se encontraban cortados al tráfico desde el miércoles en las carreteras CL-527, ZA-P-2221, ZA-P-2222 y ZA-P-2226.

A esa misma hora, la DGT ha comunicado, por el contrario, el cierre al tráfico de la ZA-L-2215 (de Pinilla a Fornillos), la ZA-L-2218 (de Mámoles a Fariza), la ZA-316 (de Fermoselle a Trabanca) y un camino agrícola de Mámoles a Palazuelo.

El incendio se inició, por causas que se encuentran en investigación, de las 13.05 horas de este miércoles y poco después fue declarado el IGR-2. En la tarde de esa jornada comenzaron las evacuaciones de localidades.