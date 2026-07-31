Realojados San Martín de Moreda y Valle de Finolledo al mejorar el flanco este del fuego en Veguellina (León)

La UME ha participa en las labores de extinción del incendio de Veguellina (León). - UME

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de extinción en el incendio forestal de Veguellina (León) han favorecido la situación en el flanco este, lo que ha motivado el realojo de los vecinos de San Martín de Moreda y el Valle de Finolledo.

Según ha informado la delegación territorial de la Junta en León, se mantienen evacuadas "por prudencia" las localidades de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña.

Durante las próximas horas los medios de extinción concentrarán buena parte de sus esfuerzos en el flanco norte del incendio, donde continúan los trabajos para estabilizar el perímetro ante el avance de la llama y la previsión de vientos.

Actualmente trabajan en las labores de extinción cuatro técnicos, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, ocho autobomba, tres bulldozer, cinco ELIF / BRIF y dos medios aéreos, según la plataforma Inforcyl.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también trabajan en la zona, donde han realizado labores de ataque directo a las llamas durante la noche.

Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), donde también se ha analizado la evolución del incendio de San Tirso, donde continúan cortados los carriles izquierdos, próximos a la mediana, en ambos sentidos de la A-6, para facilitar el trabajo de los medios de extinción. La restricción al tráfico se mantendrá mientras las condiciones operativas así lo requieran.