La recogida selectiva de residuos de Burgos se consolida y permite retirar 61,7 millones de kilos

BURGOS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La recogida de residuos urbanos en Burgos durante el pasado año ascendió a 61.784.802 kilos, un 2,53 por ciento más con respecto a 2024 y un crecimiento del 1,35 por ciento en comparación con 2023, con una mejora progresiva en la separación selectiva.

Así lo refleja la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento. El porcentaje de la fracción resto (contenedor gris) sobre el total de residuos continúa descendiendo. En 2025 se recogieron 43,27 millones de kilos, lo que supone el 70 por ciento de la basura retirada, cuatro puntos porcentuales menos que la que se retiró en 2023 de dichos contenedores grises.

Esta tendencia es "positiva" porque indica un avance en la recogida selectiva gracias a una mayor concienciación con el medio ambiente. En paralelo, las fracciones reciclables muestran una evolución favorable sostenida. Los envases ligeros (contenedor amarillo) alcanzaron los 4,19 millones de kilos, lo que supone un 3,82 por ciento más que en 2024 y un incremento cercano al 15 por ciento respecto a 2023.

El papel y cartón fue una de las fracciones con mejor comportamiento, con 6,51 millones de kilos recogidos, un 8,09 por ciento más que en 2024 y un notable crecimiento acumulado del 24 por ciento en comparación con 2023,

Por su parte, la recogida de vidrio se situó en 3,69 millones de kilos, con un ligero descenso del 2,39 por ciento respecto a 2024, aunque manteniéndose en valores similares a los de 2023. La fracción de otros residuos sumó 1,51 millones de kilos, con un incremento interanual del 4,51 por ciento.

Especial mención merece la evolución de la fracción orgánica, que en 2025 alcanzó los 2,58 millones de kilos, lo que supone un incremento del 37,3 por ciento respecto a 2024 y más del cien por cien en relación con 2023, confirmando la progresiva implantación y uso del contenedor marrón en la ciudad.

POR MESES

Desde el punto de vista mensual, los mayores volúmenes de residuos se registraron en los meses de octubre, noviembre y diciembre, superando los 5,4 millones de kilos mensuales, coincidiendo con un aumento de la actividad económica y social. En contraste, agosto fue el mes con menor generación, con 4,47 millones de kilos.

El porcentaje de recogida selectiva alcanzó sus valores más elevados en el último trimestre del año, con máximos superiores al 32 por ciento.

Desde la concejalía de Medio Ambiente se valora positivamente estos datos, que reflejan una mejora constante en la separación en origen, especialmente en las fracciones reciclables y orgánica, y se reafirma su compromiso de continuar desarrollando políticas de sensibilización, mejora de infraestructuras y optimización del servicio para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible y alineado con los objetivos de economía circular.