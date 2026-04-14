Recogidos 11.500 kilos de basura en los entornos del Puente Romano tras el Lunes de Aguas en Salamanca

SALAMANCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Municipales de Limpieza han recogido, tras la celebración del Lunes de Aguas en la capital salmantina, un total de 11.500 kilos de basura en el Puente Romano y alrededores este 13 de abril.

"Los servicios municipales actuaron con mucha rapidez", ha ensalzado el primer edil salmantino, Carlos García Carbayo, al tiempo que ha recordado que en 2023 se recogieron 18.500 kilos, en 2024, 9.500 y en 2025, 7.760 kilos.

La zona del Puente Romano es, en los últimos años, la que acumula un mayor número de personas que celebran el Lunes de Aguas, sobre todo jóvenes, por lo que Carbayo ha asegurado que el número de contenedores y papeleras que se colocan en el lugar es muy importante.

"Potenciar el número es difícil, porque ya hay muchos, hay que concienciar a las personas que acuden a la celebración de que traten de recoger sus desperdicios", ha indicado, aunque muchos de los kilos recogidos ya estaban depositados precisamente en los contenedores que el Ayuntamiento coloca en la zona cada año.